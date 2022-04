Trelew y Puerto Madryn registran este miércoles temperaturas bajo cero que las colocan entre las ciudades más frías del país. La zona del Valle Inferior del río Chubut (VIrCh) lidera el ranking de las áreas más frías del país, y también aparece Esquel entre las ciudades con un marcado descenso de la temperatura.

Puerto Madryn, con una temperatura mínima de -0.4º C y una térmica de -4.9º C, es la ciudad más fría de Chubut y se ubica tercera en el país por encima de Río Grande, Tierra del Fuego, con -2,8º C, y El Calafate, Santa Cruz, con -4.6º C.

Trelew es la segunda ciudad más fría de Chubut, y la cuarta en el país, con una mínima de -0.2º C, y le sigue Esquel, en la cordillera, con una marca de -0.1º C.

Según registros Servicio Meteorológico Nacional, tanto Puerto Madryn como Trelew experimentarán un leve ascenso de la temperatura durante el transcurso de la mañana de este miércoles hasta ubicarse por encima de los cero grados, pero aún así seguirá la ola de frío.

En lo que queda de la semana, se mantendrá un frente frío en el Valle, con temperaturas bajo cero, y el fin de semana habrá un leve ascenso de la temperatura que no superará los 15º C de máxima con cielo nublado.