En esta línea, la coordinadora del área, Marianela Beilacher, comentó que “los vecinos que deseen realizar cualquier tipo de trámites referidos a la SUBE, deberán acercarse al Palacio Municipal o a la Terminal de Ómnibus”, agregando que “ya sea para acreditar Tarifas Sociales, altas o bajas y demás”.

En cuanto a las Terminales de Accesibilidad SUBE (TAS), explicó que “están disponibles las 24 horas del día para acreditar cargas y en Playa Unión se encuentran en la Oficina de Turismo de 8:00 a 20 hs.”.

Una fábrica abandonada se convirtió en "El Patio de Rawson"

Agregó que “ante cualquier duda es importante tener siempre el DNI en mano, para acceder desde la web o app SUBE, también pueden asistir a cualquier Centro de Atención SUBE o comunicarse al Centro de Atención Telefónica: 0800-777-7823, opción 3”.

“Es necesario recordar que, si la tarjeta no está registrada no podrán acceder a los beneficios, como la Tarifa Social o en caso de extraviar la tarjeta, no se podrá recuperar el saldo”, remarcó y añadió que “para registrar la tarjeta pueden crearse una cuenta o acercarse a nuestras oficinas e informarse”.

Biss manifestó su “profunda preocupación” por la decisión del Consejo Federal Pesquero que perjudica a Chubut

Beilacher, señaló que “aquellos vecinos que quieran saber si cuentan con el Beneficio Social y no pueden acercarse a los lugares correspondientes, pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica 0800-777-SUBE (7823), opción 2”. Finalmente, expresó que “próximamente colocaremos tres terminales nuevas en diversos puntos de la ciudad, ya que es importante llegar a todos los barrios”, y dijo que “esperamos a todos los vecinos para evacuar sus dudas y brindarles este servicio”.