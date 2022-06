El intendente de Rawson, Damián Biss, firmó este miércoles con el gobernador Mariano Arcioni un convenio por el cual Vialidad Provincial aportará adoquines para la pavimentación de la calle Moreno, donde está ubicada la Municipalidad, como parte del nuevo centro cívico y, en particular, de la remodelación de la Plaza Guillermo Rawson cuya obra está en un importante grado de avance.

“Ampliamos una etapa de remodelación de la Plaza. Habíamos firmado el año pasado el convenio de reestructuración general de toda la plaza, una obra que viene muy avanzada. Y ahora firmamos la dotación, por parte de Vialidad Provincial para nuestro Municipio, de todos los adoquines necesarios para adoquinar la calle Moreno”, manifestó.

Explicó que “la obra contempla que el edificio del Municipio quede al mismo nivel de la nueva Plaza. Y para ello se va a adoquinar la calle Moreno, a lo largo de casi 100 metros”, y adelantó que los adoquines se colocarán con mano de obra municipal.

La nueva Plaza Rawson

En relación con la Plaza comentó que el plazo de obra es de un año. “Comenzó en enero la obra civil. Nosotros habíamos hecho una primera etapa de demolición con mano de obra municipal. Y finalizaría en enero del año que viene”, dijo. No obstante, indicó: “Estamos hablando con la empresa para intentar acelerar los tiempos. Vamos a tratar de llegar para el aniversario, el 15 de septiembre, aunque no queda mucho tiempo y el clima no está acompañando, con tantas heladas y tan intensas en las últimas semanas, lo cual ha atrasado un poco la colocación del hormigón”.

Añadió al respecto que “hace pocos días llegaron los pórfidos y ahora comienza la colocación. Ya se hizo la base de la nueva fuente, que es una réplica de la original. La empresa está haciendo todo el esfuerzo para terminar lo antes posible. Estimamos que antes de fin de año estará finalizada”.

En relación con la colocación de los adoquines estimó: “Entre toda la logística del transporte, porque es más de un viaje, en 30 o 45 días estaríamos en condiciones de cortar la calle y empezar la obra, que es rápida porque no implica movimiento de suelo. Ya hay una base de hormigón, la actual”. “Tenemos un equipo de pavimentación en la Municipalidad que es muy bueno, con lo que estimamos que la calle no va a estar cerrada más de 20 días”, añadió.

Más obras: Planta Potabilizadora, Gimnasio municipal y Centro de Encuentro

Biss indicó que con el gobernador Arcioni se habló también de otros proyectos en marcha para la capital provincial. Entre ellos, “la firma inminente del contrato del inicio de obra para ampliar la planta potabilizadora”, dijo el intendente. “Además -añadió- se llamó nuevamente a licitación para el Gimnasio Municipal número 2, luego de que la primera quedara desierta. Y estamos a la espera de la finalización del Centro de Encuentro”.

La conversación también incluyó el problema de la circulación, a raíz del crecimiento del tránsito de Rawson, sobre todo en horas pico. Al respecto, Biss alertó, “estamos muy próximos a iniciar la remodelación del Puente del Poeta, y eso va a traer complicaciones”.

“Estamos evaluando varias alternativas en cuanto a la organización. Será clave la información que aportará Vialidad Nacional, que está trabajando en conjunto con Vialidad Provincial en una medición de la cantidad de vehículos que ingresan por los dos puentes: el Del Poeta y el Puente Néstor Kirchner”. “A partir de esa información veremos de qué manera se pueden tomar medidas para descomprimir un poco la circulación, sobre todo en horas de la mañana”, finalizó.