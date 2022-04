En horas de la tarde del domingo, una dotación de Bomberos Voluntarios y personal de Protección Civil comenzaron un intenso trabajo de búsqueda de un perro que cayó a un pozo de desagüe.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Roca y Triunvirato, en la zona sur de la ciudad de Puerto Madryn. Sin embargo, tras una larga jornada que se extendió hasta la noche y un gran grupo de personas ayudando en la tarea, finalmente no pudieron rescatarlo.

Cuando la ayuda arribó, el animal llevaba más de una hora atrapado en el conducto subterráneo. Si bien inicialmente se lo veía desde la superficie, según explicaron fuentes que asistieron al operativo, se cree que ante la insistencia por abrir las tapas de los desagües el perro pudo alterarse. Y es que cuando los Bomberos finalmente lograron bajar, el can ya no estaba y por razones de seguridad no se pudo seguir avanzando bajo tierra.

Se quedaron dormidos y su hijo deambulaba por el balcón: lo rescató un hombre que saltó desde otro edificio

Se hicieron presentes agentes de la Comisaría Tercera y personal de Servicoop para terminar de abrir la tapa del desagüe que estaba rota. La zona es a dos cuadras de lo que se conoce como la "zanja de guardia", un lugar donde desemboca el agua de lluvia que entra por los pluviales. Creen que pudo haber salido por ese lugar.