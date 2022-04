Ante los destrozos que dejó el temporal que azotó la zona del Valle el fin de semana, el domingo un hombre intentaba cortar los restos de un árbol caído por el viento pero terminó en el hospital.

Ocurre que mientras el sujeto —motosierra en mano— estaba haciendo el trabajo sobre el camino de ripio que pasa frente a su chacra, fue atropellado por un vehículo, el cual con su parte frontal lo embistió impactando su cuerpo sobre el capot y parabrisas, y dejándolo tendido a un costado de camino

Según consta en el parte oficial, al que tuvo acceso ADNSUR, el vehículo también impactó con el árbol caído, pero rápidamente el conductor dio marcha atrás se dio a la fuga del lugar. "No puedo recordar ningún tipo de datos específicos, ya que el golpe que fue tan sorpresivo que me dejó aturdido y mareado", explicó el accidentado a las autoridades policiales. No obstante, aclaró que, según recuerda por sus formas, podría tratarse de un Volkswagen Polo de pintura oscura azul o negra.

El hombre relató que, como pudo, tuvo que trasladarse él mismo al hospital. "Luego de lo acontecido me recompuse por mis propios medios, y me dirigí hasta mi domicilio, donde allí junto a mi señora nos dirigimos al hospital de esta localidad donde fui asistido", relató.

La denuncia se realizó luego de que el sujeto recibiera asistencia médica y no en el momento momento del hecho. A su vez, no existen testigos presenciales y se desconoce por ahora si existen cámaras de vigilancia en las inmediaciones. Por ese motivo, personal de Criminalística trabaja en la inspección ocular del hecho.