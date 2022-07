La secretaria de Desarrollo Social y Familia de la Municipalidad de Rawson, Silvana Cendra, se reunió este martes con las licenciadas en Enfermería del Hospital Subzonal “Santa Teresita” Sandra Villarroel e Inés Ibáñez, con el objetivo de reforzar la implementación del programa “Nutriendo tu barrio”, así como la vacunación contra el COVID-19 en cada uno de los sectores de la capital provincial.

La reunión fue para “empezar a trabajar en el programa de nutrición que está implementando la Municipalidad y al que nos invitaron a unirnos. Se lleva adelante en los barrios, con actividades relacionadas con el área de atención primaria de la salud”, dijo al respecto Sandra Villarroel, a cargo del vacunatorio del hospital de Rawson.

En este contexto agregó, en relación con la vacunación contra el COVID-19, que se reforzará el trabajo en cada barrio: “La idea es ver las libretas de los vecinos, saber qué esquema tienen incompleto, dar respuestas a los padres sobre las vacunas que se tienen que aplicar los niños, y convocarlos para que se acerquen al centro de salud más cercano”.

En tanto, Inés Ibáñez, a cargo de la Supervisión del Área Externa del Hospital, precisó: “Trabajamos con los centros de salud en todos los barrios. La idea es llevar el programa en conjunto, hacer nuestro aporte desde la educación alimentaria, y también para la prevención del COVID-19 porque estamos todos muy relajados, pero el virus sigue estando”.

Al respecto dijo que “las medidas que debemos mantener, el lavado de manos y el barbijo en lugares cerrados hay que seguir manteniéndolas, así como el no compartir el mate o la botellita de agua. Son pautas que debemos mantener porque sigue habiendo COVID”.

“Gracias a Dios las terapias no están saturadas, y eso es porque la población ha estado vacunada. La idea es hacer una vacunación-rebaño. Y que, quien no se ha podido vacunar o no ha recibido la dosis por su decisión, también quede protegido por aquellos que sí completan su esquema”, agregó. Villarroel e Ibáñez indicaron que el trabajo conjunto iniciará luego del receso escolar. “Queremos implementarlo lo antes posible en cada barrio”, enfatizaron.

Sin faltantes de vacunas

En relación con el stock de vacunas, dijeron que se cuenta con Pfizer y Moderna. “Nunca hemos tenido faltantes. Las vacunas están llegando y son seguras”, indicaron.

Añadieron que la quinta dosis “es para quienes aplicada Sinopharm, ya que tienen un esquema primario con una vacuna inactivada”, al tiempo que además “entraría un grupo más específico, con alguna patología, personas con inmucompromiso, pacientes oncológicos, con VIH o alguna cuestión particular con su inmunidad, más allá de que tengan cualquier vacuna como esquema primario”.

“Todos los centros de salud de la ciudad están trabajando con normalidad, como antes de la pandemia. Y hay vacunas disponibles. La idea es que la gente no tenga que trasladarse, sino que se pueda vacunar en su centro de salud más cercano”, finalizaron.