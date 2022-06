En diálogo con ADNSUR, la bióloga alemana Ricarda Blum recordó que “mi camino en la zona empezó en el 2009. En ese momento, estudiaba ‘Biología’ en Alemania, me tomé un año sabático y vine a Playa Unión a hacer una pasantía en un centro de investigación que se llama ‘Estación de Fotobiología’. Me gustó esa experiencia, regresé a Alemania donde terminé la carrera y -desde el 2012- me vine a vivir a Playa Unión”.

Investigan si fue intencional y provocado por un familiar el incendio de una casa en Rawson

-¿Dónde nació y se crió en Alemania?

-Soy de un pueblo chiquito que se llama Dermbach, queda en la provincia de Turingia (Thüringen en alemán), está ubicado en el centro de Alemania, cerca de la ciudad de Frankfurt. Allá se dice que es el ‘corazón verde de Alemania’ porque está en el centro del país, es una zona rural con mucho bosque y pocas ciudades grandes alrededor. El clima es similar porque se marca bien la diferencia entre el invierno (donde cae nieve pero no hay tanto viento) y en el verano se registran temperaturas muy elevadas. Acá estamos en la costa y mi lugar de origen en Alemania está en el continente”, describió.

"Yo elegí este lugar para vivir"

“Siempre tuve la idea de irme de Alemania para vivir en otro lugar. En mi carrera de Biología y en la vida de un científico, es común recorrer, viajar y vivir un tiempo en varios lugares para ganar experiencia. Cuando vine a Playa Unión a hacer la pasantía, encontré todas las condiciones para cumplir mi sueño de vivir en el exterior. También, conocí a mi actual esposo”, explicó.

Desolador: una madre y sus tres hijos perdieron todo en un feroz incendio y quedaron en la calle

“Muchas veces escuchamos las historias de la gente que se va a vivir a Europa o a otros lugares. Sé que es muy raro una historia al revés pero me parece importante poder contar mi experiencia. Yo elegí este lugar para vivir”, afirmó.

“A mí me gusta la vida más simple. Alemania tiene cosas buenas, el nivel de vida es tan alto que -para mi gusto- es muy exagerado en algunos sentidos. A mí me gusta Playa Unión porque es chico, tranquilo, tenemos la naturaleza, la costa del mar y -para mi profesión- es un campo muy amplio donde hay muchas cosas por hacer”, aseguró.

Anuncian posibles nevadas para este viernes en el Valle

“Estoy en un grupo de vecinos que limpiamos –voluntariamente- la costa del río, estoy muy involucrada y todavía tenemos muchas tareas para realizar. Estamos muy activos en todo eso”, subrayó. “Hay que valorar lo que uno tiene y no tener que estar mirando hacia otros lugares. Aquí hay cosas muy buenas y oportunidades”, destacó.

“Estudio los efectos del cambio global en los organismos marinos de la Patagonia”

“Actualmente, estoy haciendo un Doctorado, tengo una beca del CONICET. Tengo un proyecto sobre los efectos del ‘cambio global’ en los organismos marinos de la Patagonia. Trabajamos con organismos acuáticos, tanto marinos como de agua dulce, (plancton, algas, invertebrados), estamos realizando experimentos para estudiar el efecto de distintas variables del cambio global en algas y crustáceos”, señaló.

Ruta 7: quiso evitar un choque y terminó a los tumbos accidentado en la banquina

“En el cambio global, hay una tendencia a los aumentos de la temperatura. Aumentan las fluctuaciones con los aumentos de las temperaturas extremas. Eso causa un ‘stress’ en los organismos”, añadió.

“Hice amistades y conocí gente muy buena acá. Igualmente, uno extraña sobre todo a la familia y a los amigos de Alemania. Pude regresar en diciembre del 2021 después de un largo tiempo por la ‘pandemia’. Trato de viajar todos los años. En el 2014, vinieron mi madre, luego estuvieron mi hermana y un primo”, detalló.

Sigue el frío en el Valle: qué mínimas se esperan para este jueves 🧊

"Acá hay mucho por hacer"

“Reconozco que la situación económica es compleja aquí y las distancias son grandes. Pero le digo a la gente que la estabilidad y el alto nivel de vida de Europa tiene su costo porque la gente vive alterada y hay mucha presión en los trabajos. Quienes van de paseo, no conocen esas situaciones. Después de un largo tiempo que se vive en otro lugar, empezás a extrañar a tu país y las formas de la gente que no son compatibles con personalidad de uno”, indicó.

“Mi próxima meta es terminar el Doctorado. Me encantaría seguir en el camino de la ciencia porque acá hay mucho por hacer. En mi carrera, surgieron cosas nuevas y me dan ganas de seguir aprendiendo”, completó.

Por el frío extremo clausuraron la entrada de la Policía en Rawson: las escaleras se congelaron