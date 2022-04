Finalmente el “Día del trabajador” del 1 de mayo no se pasará al lunes 2 como muchos esperaban y el feriado nacional, en el que se recuerda a los "mártires de Chicago", quedará firme el domingo. ¿Qué pasará ese día con los servicios en las principales ciudades en la región del Valle?

Prácticamente el único servicio público que funcionará será el de la prestación de colectivos interurbanos, que estará activa en la zona y funcionará con la modalidad de siempre como cualquier feriado. Así lo confirmó el titular de la Cámara de Transportistas, Alberto Manicler, en diálogo con ADNSUR.

No obstante, el transporte público urbano en principio no funcionaría ni en Trelew, ni en Puerto Madryn ni en Rawson, según ratificaron fuentes de las distintas municipalidades al ser consultadas por este medio. Sin embargo, desde el gremio señalaron que los colectivos de línea funcionarán como un día feriado en todo el Valle, salvo en Trelew que no habrá. Así lo señaló el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), José Pérez, a este medio: "El servicio funcionará normalmente como día feriado o domingo, no hay impedimiento para que no lo hagan"

En cuanto a los comercios, supermecados y negocios, la mayoría tendrá sus puertas cerradas al público. De todas formas, quedará a consideración de cada comerciante la decisión de abrir o no su local. "La apertura de comercios dependerá de cada dueño pero en general estarán cerrados", explicó el secretario de Comercio de la Municipalidad de Rawson, Miguel Larrauri, a ADNSUR.