Una escapada distinta en Chubut: domos, pileta climatizada, gastronomía local y vistas a la cordillera

Licenciado en Comunicación Social de la UNLP, con posgrado en edición. Tengo 37 años, soy periodista hace más de 10 años y trabajé para distintos medios de Chubut y Buenos Aires.

La bruma matinal se cuela entre los árboles nativos, y un silencio profundo se extiende como un manto. Más allá del vallado tenue, las montañas se dibujan como guardianas. En ese instante exacto, se entiende que Domos Nawal no es un simple hospedaje de Trevelin: es un pacto con la Patagonia, un emprendimiento hecho de historias, de aire y de paisajes.

En la Ruta 17, al doblar hacia Sierra Colorada, el cartel fue tan simple como contundente: “Se vende”. Natalia De Cesare bajó del auto, miró hacia el horizonte y lo dijo sin titubear: “Acá me voy a morir”.

No hablaba de final, sino de destino. Había encontrado el lugar que la anclaba, donde el aire era distinto y las montañas magnéticas. Con Walter Pascaretta, su compañero, venían de Avellaneda; él, maestro mayor de obra y chef; ella, profesora de italiano y pastelera. No buscaban nada en particular, pero lo encontraron todo: un terreno enmarañado de rosa mosqueta y un paisaje que pedía ser habitado.

Del monte salvaje al domo

“Cuando llegamos esto era un monte de espinas, lleno de mosqueta. La primera batalla fue limpiarlo. Lo hicimos con machete y con ayuda de la gente del pueblo”, recuerda Leandro Hernández, hijo de Natalia, hoy uno de los encargados de Nawal.

El proyecto se levantó a pulso familiar, pero también con una red que sorprendió a los recién llegados: vecinos que aconsejaron, recomendaron trámites, acercaron manos, tendieron puentes. “Pensábamos que por venir de Buenos Aires iba a ser difícil que nos reciban, pero fue todo lo contrario. Acá todos colaboran, todos te abren la puerta”, dice.

Los domos, inspirados en los que habían conocido en un viaje a Jordania y Egipto, no fueron una moda: fueron una decisión estética y ética. “Queríamos algo que no desentonara, que no fuera ostentoso, que se fundiera con el paisaje. El verdadero lujo está en la vista”, explica Leandro.

Una vida redondeada

En 2018 firmaron escrituras y alquilaron una casa cercana. Dos años después, los primeros domos comenzaron a asomar entre el paisaje. Hoy, el complejo cuenta con suites circulares con sommier extragrande, ventanales panorámicos, ducha escocesa y tecnología integrada. Afuera, piscina climatizada, jacuzzi y un parque donde las estaciones se exhiben con magnificencia: los rojos del otoño, los verdes infinitos de primavera, la nieve que enmarca los álamos.

El restaurante María, en honor a la madre de Walter, completa la experiencia: cocina casera, raíces familiares y la calidez de un hogar. “Acá todo se hace entre todos —dice Leandro—. Mi mamá es pastelera, mi viejo es chef, y yo me ocupo de la parte operativa junto a mi pareja. Es un emprendimiento familiar, en el sentido más literal”.

Viajar y quedarse

Nawal es una experiencia completa, mancomunada y sinérgica. Cada reserva incluye vouchers para recorrer experiencias locales: el molino harinero, las cascadas, el té galés. Es la forma en que la familia devuelve a la comunidad la hospitalidad recibida. “La gente que viene se lleva un pedacito de lo que es Trevelin, y eso es lo que buscamos compartir”, asegura Leandro.

El entorno ofrece además excursiones cercanas: el Parque Nacional Los Alerces a poco más de media hora, viñedos como Nant y Fall, el histórico tren La Trochita, y el campo de tulipanes que cada octubre explota de colores intensos.

Una nueva raíz

Leandro y su pareja Micaela volvieron desde Estados Unidos para sumarse al proyecto. Hoy crían allí a su hijo, nacido en Trevelin. “Ya tenemos un trevelinense en la familia —dice, entre risas—. Es algo muy fuerte para nosotros, porque significa que este lugar no es solo un proyecto turístico, es nuestro hogar”.

Nawal representa el cambio de vida de una familia convertido en espacio de hospitalidad. Y la experiencia de quienes llegan hasta los domos es, también, la de encontrarse con un paisaje que no exige nada más que tiempo: tiempo para mirar, para escuchar el viento, para dejar que la montaña imponga su ritmo.

Información práctica

Ubicación: Subida de Miguens km 1, RP 17, Trevelin, Chubut.

Qué ofrecen: suites en domos con sommier extragrande, baño privado, TV 55″ con apps premium, asistente de voz para iluminación, frigobar, desayuno incluido.

Áreas comunes: piscina climatizada, jacuzzi exterior, parque, sector de parrilla a pellets.

Conectividad: Wi-Fi Starlink de alta velocidad, estacionamiento incluido.