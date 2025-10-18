Un mar de narcisos amarillos y un viaje al pasado en Rancho Viejo sobre la Ruta 17 en Chubut

Con la llegada de la primavera, Trevelin reafirma por qué se lo conoce como "el jardín de la provincia". Este octubre, a la ya consolidada fama de sus campos de tulipanes, se suma una nueva y deslumbrante propuesta: un inmenso campo de narcisos que tiñe de amarillo el paisaje. Ubicado a solo 20 kilómetros de la localidad, sobre la Ruta Provincial N°17 que conduce a Corcovado, este emprendimiento familiar se presenta como una alternativa encantadora para capturar la esencia de la estación en la Patagonia.

El nuevo campo ofrece una postal soñada, con millas de flores que se mecen al viento y crean un mar amarillo que contrasta con el verde de las colinas y el azul del cielo. Los visitantes pueden caminar por senderos especialmente diseñados para no dañar las plantaciones, permitiendo una inmersión total en la naturaleza y la posibilidad de obtener fotografías espectaculares. Esta iniciativa diversifica la oferta floral de la zona, que hasta ahora tenía como protagonista principal al Campo de Tulipanes, un ícono que cada año atrae a miles de turistas de todo el mundo.

El atractivo del lugar no se limita a su belleza natural. Dentro del mismo predio, los visitantes se encuentran con "Rancho Viejo" , una construcción que data de la década de 1960 y que funciona como un pequeño museo viviente. La estructura rescata y preserva la cultura de los colonos galeses que se asentaron en la región, manteniendo intactos tanto el tipo de construcción característico de la época como los elementos y mobiliario originales.

Recorrer sus habitaciones es como hacer un viaje en el tiempo. Cada objeto, desde los utensilios de cocina hasta los muebles rústicos, cuenta una historia sobre la vida de los pioneros, su resiliencia y su capacidad para forjar un hogar en un entorno desafiante. Este espacio ofrece histórico un contrapunto cultural fascinante a la explosión de vida y color de los narcisos, permitiendo a los visitantes conectarse con las raíces profundas que sustentan la identidad de Trevelin y sus alrededores.

Una jornada completa: recreación y servicios para la familia.

Pensado como un destino para disfrutar durante todo el día, el predio incorporó un sector más moderno con una amplia gama de instalaciones recreativas. Las familias pueden hacer uso de cómodos quinchos para organizar almuerzos y asados, mientras que una piscina invita a refrescarse en los días más cálidos de la primavera. Los extensos jardines y parques ofrecen un sinfín de espacios para el descanso y el esparcimiento, ideales para que los más chicos corran y jueguen en un entorno seguro y natural.

Además, para los amantes del deporte, el lugar cuenta con canchitas de fútbol y vóley , perfectas para un partido entre amigos o en familia. Una de las propuestas más novedosas es su circuito de "footgolf" , una disciplina que combina la pasión del fútbol con la precisión del golf y que garantiza diversión para todas las edades. Esta combinación de naturaleza, historia y entretenimiento convierte al campo de narcisos en una opción integral para una escapada de fin de semana.

Esta nueva atracción se integra perfectamente en el circuito turístico que ofrece la Comarca de los Alerces durante la primavera. Quienes visiten Trevelin en octubre no solo podrán maravillarse con los narcisos, sino también con el mundialmente famoso Campo de Tulipanes , que despliega su paleta de colores vibrantes a pocos kilómetros de distancia.

La experiencia se puede enriquecer con una visita a las imponentes Cascadas Nant y Fall , un complejo que alberga saltos de agua espectaculares y un museo de carruajes antiguos.

El corredor de la Ruta 259 y sus caminos aledaños se transforman en esta época en un desfile de paisajes inolvidables, donde la cordillera, los lagos y las flores crean un escenario único. La floración de los narcisos en la ruta 17 no hace más que consolidar a Trevelin como un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la fotografía, ofreciendo una nueva razón para recorrer y redescubrir los encantos de la Patagonia chubutense. Sin duda, vale la pena hacer una parada para dejarse sorprender.