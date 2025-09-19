Por pocos días, Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial en vuelos domésticos

En una medida destinada a dinamizar el mercado aéreo nacional, Aerolíneas Argentinas anunció este viernes el lanzamiento de una promoción especial que ofrece descuentos en la compra de pasajes para todos sus destinos dentro del país. La ventana de compra estará abierta desde este viernes 19 de septiembre, y se extenderá hasta el próximo domingo 28 de septiembre inclusive.

El principal atractivo de esta iniciativa comercial es su flexibilidad, ya que el beneficio no tiene límite de fecha para viajar. Esto permite a los clientes no solo planificar escapadas de último momento, sino también programar con meses de anticipación sus vacaciones de verano 2025-2026 o incluso viajes para más adelante, congelando una parte del costo en un contexto de precios fluctuantes.

Desde la compañía de bandera indicaron que la promoción estará disponible exclusivamente a través de sus canales de venta directa: el sitio web oficial (aerolineas.com.ar) y la aplicación móvil de la empresa. El descuento se aplicará de manera automática sobre las tarifas vigentes al momento de realizar la búsqueda y la compra.

Claves de la promoción: fechas, destinos y cómo acceder

Para quienes deseen aprovechar esta oportunidad, es fundamental tener en cuenta los detalles operativos. La compra debe realizarse de manera indefectible entre el 19 y el 28 de septiembre de 2025. El descuento del 10% se aplica sobre la tarifa base del pasaje, antes de la suma de impuestos, tasas y otros cargos, que deberán ser abonados en su totalidad.

La característica más destacada es, sin duda, la ausencia de restricciones en las fechas de vuelo. Un pasajero podría, por ejemplo, comprar hoy un pasaje para volar en noviembre, en enero durante la temporada alta, o incluso para las vacaciones de invierno de 2026, beneficiándose del descuento actual. Esta condición convierte a la promoción en una herramienta valiosa de planificación y ahorro a mediano y largo plazo.

La oferta abarca la totalidad de la red de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, que conecta 38 destinos dentro del país, además de operar el Corredor Federal y el Hub Córdoba, que permiten vuelos entre provincias sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Una oportunidad para los viajeros de la Patagonia

Esta promoción representa una noticia de particular interés para los residentes de Comodoro Rivadavia y la región patagónica, donde la conectividad aérea es un factor clave tanto para el turismo como para los viajes por motivos familiares, de salud o laborales. Desde el Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi, Aerolíneas Argentinas opera rutas que conectan a la ciudad principalmente con el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, funcionando como puerta de entrada al resto del país.

Para un pasajero local, este descuento puede significar un ahorro considerable en la planificación de sus próximos viajes, especialmente si se apunta a la temporada alta de verano, cuando los precios tienden a ser más elevados. La posibilidad de comprar ahora pasajes para volar a destinos como Buenos Aires, Córdoba, Salta o Iguazú, a través de las conexiones de la compañía, permite fijar una parte del presupuesto de viaje con antelación.

Estrategia para impulsar el turismo nacional

Fuentes de Aerolíneas Argentinas señalaron que, "con esta acción, la compañía refuerza su compromiso de ofrecer más oportunidades para recorrer los principales destinos turísticos del país, incentivando el turismo nacional y la conectividad entre provincias".

La medida se alinea con una estrategia comercial que busca estimular la demanda en la temporada baja y, al mismo tiempo, asegurar un buen nivel de ocupación para los meses venideros. Al lanzar una oferta sin restricciones de fecha de viaje, la aerolínea no solo capta al viajero espontáneo, sino también al planificador que busca optimizar sus gastos.

En un contexto económico donde cada ahorro es valorado, este tipo de promociones permite que más personas puedan acceder a viajar, impulsando a su vez las economías regionales que dependen en gran medida de la actividad turística. La promoción de Aerolíneas Argentinas se presenta, así como una invitación a redescubrir los paisajes y las ciudades de Argentina, con un incentivo concreto para hacerlo.

Con información de Noticias Argentinas, redactado y editado por un periodista de ADNSUR