Los 5 mejores senderos para hacer trekking en Comodoro y Rada Tilly según una reconocida guía e instructora

Con la llegada de la primavera, los amantes del aire libre en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly buscan opciones para explorar la naturaleza y practicar trekking. Para quienes deseen iniciarse o ampliar sus recorridos, Estefanía, instructora y guía con amplia experiencia en la región, destaca los cinco senderos más atractivos, junto con medidas de seguridad esenciales.

“Uno de los más conocidos y buscados es el Pico Salamanca. Es un sendero que combina dificultad y belleza, y tiene opciones tanto para principiantes como para quienes buscan un desafío mayor”, señala Estefanía. Este recorrido permite, en la primera parte, ascender hasta el Cerro Sombrero, ideal para quienes recién se inician, y continuar hasta la cumbre del Pico Salamanca, considerado el punto más alto de la costa argentina.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

“Siempre recomiendo salir acompañado, sobre todo en senderos más exigentes”, añade.Otro lugar destacado es la zona de Caleta Córdova, que recientemente inauguró varios senderos señalizados, incluyendo el Valle de Cuarzo. Estos circuitos presentan baja a media dificultad, lo que los hace aptos para distintos niveles de experiencia. “Es importante ir siempre acompañado y avisar a alguien a dónde vamos, por si ocurre algún imprevisto”, recomienda la instructora.

En Rada Tilly, Estefanía sugiere explorar la zona de Punta del Marqués y “Los Vagones”, este último en un terreno privado que permite el ingreso controlado. También menciona los recorridos en Cerro Azul, cerca de Diadema, y en la región de Bella Vista, donde se encuentran lagunas y miradores con vistas espectaculares. Por último, señala la zona de Astra, que aunque no está oficialmente señalizada, se ha vuelto un espacio conocido para la comunidad de senderistas.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

La instructora enfatiza que, más allá de la belleza de los paisajes, el trekking requiere precaución. Entre sus recomendaciones principales se incluyen:

• Informar a alguien externo sobre la ruta y horarios estimados.

• Compartir la ubicación en tiempo real cuando sea posible.

• Llevar celular con batería cargada y, de ser posible, un cargador portátil.

• Contar con un botiquín básico de primeros auxilios.

• Hidratación suficiente y alimentos para el recorrido.

• Verificar el clima y las condiciones del sendero antes de salir.

• Consultar la cartelería y las referencias del lugar para no perderse.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

“He visto casos donde personas se han perdido en lugares como Pico Salamanca. Por eso, más allá del boom del trekking, siempre insisto en salir con orientación, conocer el terreno y llevar elementos esenciales para cualquier contingencia”, agrega Estefanía.

Además, la guía destaca que las rutas permiten disfrutar tanto de la naturaleza como de la historia y la cultura local. Por ejemplo, los senderos en Caleta Córdova o Astra permiten observar la geografía única de la región, mientras que el Pico Salamanca ofrece una experiencia de altura y panorámica inigualable. El pedido desesperado de Josué por trabajo: “Anoche comimos unas tortas fritas que encontramos afuera de una panadería”

El trekking en Comodoro y Rada Tilly no solo es una actividad deportiva, sino también una oportunidad para conectar con el entorno natural y fortalecer la salud física y mental. Siguiendo las recomendaciones de Estefanía, los visitantes pueden disfrutar de estos circuitos con seguridad y aprovechar al máximo cada salida.

Con estos cinco senderos destacados —Pico Salamanca, Caleta Córdova, Punta de Marqués, Bellavista y Astra—, la región se consolida como un destino ideal para quienes buscan experiencias al aire libre, ya sea para principiantes o para senderistas experimentados que deseen explorar nuevos horizontes sin descuidar la seguridad.