Comodoro Rivadavia está a punto de sumar un nuevo atractivo para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Este domingo 21 de septiembre, en una jornada que celebra el inicio de la primavera y la Semana del Turismo, el Municipio, a través de Comodoro Turismo, inaugurará un flamante circuito de senderismo en el emblemático barrio de Caleta Córdova. La expectativa es tal que el trekking inaugural ha batido récords de convocatoria, agotando sus 180 cupos en menos de 24 horas.

El nuevo espacio representa un paso importante en el desarrollo turístico de la ciudad, ofreciendo a la comunidad un sendero señalizado con cartelería diseñada bajo un proyecto conjunto entre Comodoro Turismo y alumnos del Instituto San Martín. Este trabajo colaborativo busca no solo embellecer el lugar, sino también promover el valor histórico y natural de este pintoresco barrio pesquero.

Una jornada de trekking y celebración

El evento de inauguración de este domingo contará con un recorrido de más de 6 kilómetros, que atravesará distintos tipos de dificultades, prometiendo una experiencia desafiante y gratificante para los participantes.

El punto de encuentro se fijará en el estacionamiento de la denominada Loma Huincul, a las 11:00 horas. La jornada comenzará con una entrada en calor, a cargo de Comodoro Deportes, preparando a los asistentes para la caminata que será guiada por expertos de Comodoro Turismo. Al finalizar el recorrido, los participantes disfrutarán de sorteos, música y una variada propuesta gastronómica, convirtiendo la actividad en un verdadero festejo comunitario.

Desde la organización, se hicieron recomendaciones importantes para los asistentes: llevar ropa cómoda, calzado apropiado para trekking, botella de agua recargable, ecovaso (en línea con la promoción de la sostenibilidad), lentes de sol, gorra, un snack ligero para reponer energías y protector solar.

Señalética con sello local y conciencia ambiental

La instalación de la nueva cartelería señalética en Caleta Córdova es un elemento central del proyecto. Desde Comodoro Turismo se informó que esta iniciativa surgió de una colaboración con alumnos del Instituto San Martín. Los estudiantes presentaron diversas propuestas para el diseño de la señalética, las cuales fueron evaluadas y ajustadas por el Ente de Turismo, teniendo en cuenta las características del lugar y la aplicación de la marca "Comodoro Alma Patagónica".

Además de la creación del sendero y la señalización, el proyecto incluyó una crucial fase de saneamiento del sector. El Municipio activó camiones y cuadrillas para el retiro de basura y escombros que se encontraban impactando negativamente la zona. Esta acción sirvió también para hacer un llamado de atención a la comunidad sobre el uso indebido de estos espacios naturales para el desecho de residuos, ya que impacta directamente en el ecosistema, afecta la salud y degrada estéticamente los paisajes de la ciudad.

Con información de Comodoro Turismo, redactado y editado por un periodista de ADNSUR