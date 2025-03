Laguna La Z: el paraíso para hacer kayak y senderismo en Esquel

El verano en la Cordillera chubutense sigue regalando jornadas cálidas, y la Laguna La Z se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes buscan disfrutar del aire libre y las actividades acuáticas. Entre las opciones más elegidas por los visitantes, los paseos en kayak se destacan como la estrella de la temporada.

"La propuesta que tenemos aquí es el alquiler de kayaks, una actividad que tratamos de desarrollar en un entorno de máxima seguridad. Es ideal para toda la familia, aunque en el caso de menores de 10 o 12 años, siempre deben ir acompañados por un adulto", explicó el responsable de la actividad, Juan Pablo Fiska.

Para quienes deseen disfrutar de esta experiencia, hay botes individuales y dobles disponibles. En cuanto a las tarifas, el costo por persona es de $8.000 por media hora y $15.000 por una hora. Además, se ofrecen descuentos especiales para menores de 10 años.

Las condiciones climáticas están acompañando, lo que permite que la actividad se lleve a cabo todos los días de la semana. "Estamos de lunes a lunes a partir de las 14:00 horas hasta aproximadamente las 20:00, según la demanda", comentó el encargado.

Para preservar las riquezas naturales, no se permite el uso de vehículos de motor en la laguna. Durante la estadía en la laguna se convive con diferentes actividades que se suman a las de agua, como el mountainbike, running, caminatas con raquetas, ski de travesía y eventos deportivos en todas las estaciones del año.

SENDERISMO

El Sendero Plaza de los Cerros es un circuito de 5,43 km ida de dificultad moderada con una inclinación de 198 metros. Otra de las opciones es el Sendero al Cipresal de 3,04 km ida, para quienes eligen un trekking de montaña, el sendero Cerro El Tero es la opción, con dificultad, moderada a difícil.

El Tres Arroyos tiene una longitud de 8,40km de ida mientras que el Sendero Miradores es de 1,79km y 51 metros de inclinación positiva. Todos de dificultad moderada, el Sendero Laguna La Zeta por su parte tiene una longitud de 3,80 km y 246 metros de inclinación.

Ya a nivel fácil está también la opción del Sendero Rincón de las Aves de 1,53km que se recorre en aproximadamente media hora y se puede realizar observación de aves.

A cada uno de los recorridos de los senderos se le puede dar seguimiento con la aplicación para celular “Wikiloc” en el perfil Red de Senderos Esquel Secretaría de Turismo. Además, para conocer el estado de los senderos o consultar sobre particularidades de cada alternativa existe la posibilidad de visitar la Oficina de Informes de Turismo o descargar el folleto “Recorré Esquel en Zapatillas”.

CÓMO LLEGAR

Está ubicada en un predio de 1.100 hectáreas y se encuentra apenas a cuatro kilómetros del centro de la ciudad de Esquel. Este rincón alejado de los grandes ruidos, e ideal para desconectar, combina paisajes imponentes con una laguna de aguas cristalinas y playas de arena blanca en la que se puede ir a pasar el día y realizar todo tipo de actividades.

Al estar ubicada en un valle y protegida por un bosque de pinos, esta laguna suele tener buenas condiciones climáticas: durante el verano las temperaturas pueden llegar a los 30 grados.

El acceso a la Laguna La Zeta es gratuito durante todo el año. Se recomienda a quienes vayan a pasar el día a este hermoso lugar que lleven su propia comida, debido a que este lugar es una reserva urbana y no tiene stands gastronómicos.

La Laguna La Zeta está ubicada a cuatro kilómetros de Esquel en dirección al paraje Alto Río Percy. En auto se demora unos 15 minutos y se debe tomar un desvío en la Avenida Fontana que conduce a un camino de ripio que desemboca en esta agua.

Quienes deseen llegar caminando pueden recorrer los distintos senderos que parten desde de Esquel y que cuentan con varios miradores en el camino que ofrecen vistas panorámicas de 360 grados. A pie se tarda en llegar, en promedio, una hora.