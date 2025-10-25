La ruta del vino más joven y extrema de la Argentina nace en Chubut

Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

Por años, Chubut fue tierra de ovejas, petróleo y viento. Pero en los últimos tiempos las viñas comenzaron a brotar entre los valles y la estepa, cambiando el paisaje y el espíritu productivo de la provincia. La “ruta del vino chubutense” ya tiene nombre propio: una trama que une cordillera, meseta y mar con cepas que se adaptan al frío y una generación de productores que desafía lo convencional.

“Somos los primeros en hacer lo que estamos haciendo. No hay un libro de referencia”, dice Sol Miletti, de Cielos de Gualjaina, uno de los emprendimientos pioneros en la región. “Aprendemos por prueba y error, y eso lo hace apasionante.”

Cielos de Gualjaina: vinos ancestrales en ánfora

A 90 kilómetros de Esquel, en un valle atravesado por el viento y la historia, Cielos de Gualjaina cultiva unas tres mil plantas que dan vida a vinos blancos y ligeros. El proyecto familiar, liderado por Miletti, apuesta por técnicas milenarias: la vinificación en ánforas de barro, un método que rescata la forma más antigua de hacer vino.

“La particularidad de nuestros vinos es que vinificamos en ánforas, buscando la revalorización de los vinos ancestrales”, explica Sol con orgullo.

En su pequeña finca —de apenas una hectárea y media— conviven cepas de Chardonnay, Gewürztraminer, Merlot y Pinot Noir. Pero el proyecto no solo se distingue por su escala artesanal, sino también por su filosofía sustentable. "Nuestros viñedos son sanos por naturaleza: el frío y la insolación hacen que casi no necesitemos pesticidas. Buscamos que el vino sea limpio, agroecológico, bueno para el medio ambiente y para quien lo toma".

Miletti asegura que el gran desafío es crear sin antecedentes. "Somos los primeros en estas latitudes. Aprendemos cada día, experimentamos, nos equivocamos y volvemos a probar. Y eso nos hace distintos".

Sobre las proyecciones a futuro, explica: “Vamos a crecer en los próximos años, pero buscamos tener siempre una producción limitada, de pequeñas partidas, que nos permita controlar el producto y que salga de la forma que nosotros queremos”.

“Otronia”, el vino que nació en Sarmiento

En el corazón de la meseta central chubutense, el viento sopla sin descanso. Allí, entre la estepa, se levanta “Otronia”, uno de los proyectos vitivinícolas más australes del continente. Guido Malacalza, su enólogo, asegura que "el frío y el viento nos forjan carácter. En Chubut hay mucho trabajo detrás de cada botella".

Plantado entre 2010 y 2011, “Otronia” llegó al mercado en 2017 con cuatro líneas de vinos que ya conquistaron al público nacional. Su sello distintivo es la acidez natural que aporta el clima.

“La acidez es el esqueleto de nuestros vinos”, afirma Guido.

"Tenemos inviernos con temperaturas bajo cero, veranos de mucho sol y una precisión absoluta en el manejo del viñedo. Cada decisión cuenta". El enólogo sostiene que el mayor desafío es ser una zona nueva. "Todavía hay que explicar qué es hacer vino en Chubut. Pero cada feria, como esta de 'Tierra, Mar y Vinos', nos ayuda a mostrar que la provincia tiene un potencial enorme. Estoy orgulloso de trabajar en Chubut y de poder decir que nuestros vinos pueden competir en la mesa de los grandes del mundo".

Para Malacalza, cada botella encierra una memoria. "Cada botella cuenta una historia distinta. No me gusta imponer aromas o sabores. Quiero que quien la tome descubra sus propios recuerdos, que el vino le dispare emociones. En cada sorbo hay memoria, hay infancia, hay recuerdos de cuando se cocinaba en casa".

“Ayestarán Allaed”, en El Hoyo. Jóvenes, innovadores y de raíz patagónica

En El Hoyo, al pie de la cordillera, Julián Ayestarán tiene apenas 24 años y ya representa a la segunda generación de una familia que decidió apostar por la vitivinicultura cuando el frío parecía imposible de domesticar. Su bodega, “Ayestarán Allaed”, es sinónimo de innovación.

“Hicimos el primer icewine de Argentina, con congelamiento natural de la uva”, cuenta con entusiasmo.

"Queremos expresar que somos de esta tierra, que exploramos lo que antes no se hizo. Ser pequeños es una ventaja cuando se trata de innovar", explica.

Además del icewine , experimentan con vinos en ánforas hechas con vidrio reciclado de Puerto Madryn y cortes que combinan cepas poco comunes. Su Triviatel —una mezcla de Gewürztraminer, Chardonnay y Sauvignon Blanc— ya ganó medallas de oro en Estados Unidos y Europa. “Me gustan los vinos de Chubut porque tienen una acidez única, fruto del clima, algo que no encontré en otros blancos del país”, dice Julián. “Y creo que el futuro está aquí, en el sur”.

El joven productor reconoce los desafíos económicos de producir a pequeña escala: "No somos bodegas masivas. Somos proyectos boutique, de nicho, y cuesta poner en valor el trabajo que hay detrás de cada botella". Pero la visión es clara: "Queremos ser un punto de partida para otros productores. Compartir instalaciones, prestar equipos, fomentar que se animen a producir. El futuro del vino argentino puede estar más al sur de lo que imaginamos".

La nueva ruta del vino patagónico

En Gualjaina, Sarmiento y El Hoyo, tres historias distintas confluyen en un mismo espíritu: el de una provincia que se anima a escribir su propia narrativa vitivinícola. Cada botella que nace de esas tierras lleva un poco de ese viento, de ese frío y de esa tenacidad que define al sur.

Chubut busca decir algo nuevo con vinos frescos y profundamente ligados a su paisaje. Como resume Guido Malacalza: "Hay carácter en cada botella. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que somos".