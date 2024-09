La pequeña Isla Rasa de la Patagonia: el hogar del 60% de los lobos marinos de dos pelos de Argentina

Comodorenses Por El Mundo Por Fredi Carrera Por Fredi Carrera

DE COMODORO A NEW YORK Teriyakid, el influencer argentino que nació en Comodoro y ahora “cirujea” en New York recuperando objetos de la basura Una gorra negra en perfecto estado, un par de zapatos de bebé impecables y un libro de Harry Potter que parece recién salido de la estantería. Son objetos cualesquiera, pero tienen una particularidad: fueron encontrados en un contenedor de New York, ciudad donde la basura a veces no es tan desechable como parece. El descubridor de este fenómeno es Alejandro Campitelli, “Teriyakid” en las redes sociales, un influencer argentino que nació en Comodoro y siente a la Patagonia como su lugar en el mundo. Esta es su historia.