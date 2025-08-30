Guía 2025 para visitar el Campo de Tulipanes de Trevelin: fechas, precios y cómo llegar

Cada primavera, la Patagonia Argentina despliega un espectáculo de color único en el país que redefine su oferta turística. El Campo de Tulipanes en Trevelin se convierte, entre octubre y noviembre, en uno de los paisajes más visitados y fotografiados de la región, ofreciendo una paleta de colores inigualable al pie de la cordillera.

Este cultivo, desarrollado y cuidado por la familia Ledesma, reúne más de un millón de tulipanes floreciendo en simultáneo. El colorido del campo contrasta con los cielos primaverales y las cumbres nevadas que aún decoran el horizonte, haciendo de este paseo una propuesta visual y sensorial imperdible para los viajeros que eligen la Patagonia.

Información para el visitante

Fechas y Horarios: El Campo de Tulipanes abre al público todos los días entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, en el horario de 9:00 a 19:00 hs.

¿Cuál es el mejor momento para ir? Aunque la apertura comienza el 7 de octubre, la floración es progresiva. El período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre.

Ubicación: El cultivo está ubicado sobre la Ruta Nacional 259, a 13 kilómetros del centro de Trevelin. Forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall.

¿Cómo llegar?

En vehículo particular: por Ruta 259.

Con agencias de viajes locales: incluyen el campo dentro de sus excursiones.

En remís o taxi: disponibles desde el centro de Trevelin.

Transporte público Jacobsen: con salida desde la Plaza Coronel Fontana (Secretaría de Turismo).Salidas: 10:00 hs y 14:15 hs Regresos: 14:45 hs y 19:00 hsValor por tramo: Precio actual no definido.No requiere reserva previa.

Entradas:

Valor general: $32.000 por persona.

Menores de 12 años: sin cargo.

Las entradas están disponibles de manera anticipada desde septiembre en la web oficial www.tulipanespatagonia.com.ar con descuento especial, o bien en puerta al momento del ingreso.

Experiencias en el campo: un día completo en la Patagonia

Durante la visita, los turistas pueden:

Recorrer los senderos del cultivo y sacar fotos.

Disfrutar de una confitería con opciones para almorzar o tomar el té, incluyendo delicias de la repostería galesa.

Conocer y comprar en la feria de artesanos, con productos regionales.

Participar de actividades culturales con música en vivo y artistas locales, según programación.

Actividades exclusivas

Visita Nocturna: Se realizan visitas con luna llena, supeditadas a condiciones climáticas. Se parte hacia el lugar en horas de la tarde para llegar con los últimos rayos del sol y así obtener las magníficas postales que brindan los coloridos tulipanes, con la cordillera como telón de fondo.

Vuelo en Globo Aerostático: Durante octubre es posible realizar una excursión única en la Patagonia: sobrevolar el cultivo en Globo Aerostático. El sobrevuelo tiene una capacidad de hasta 5 pasajeros, y es necesario que el día esté despejado y sin viento para garantizar la experiencia.

Fiesta de los Tulipanes: La fiesta suele ser el primer domingo de noviembre, aunque para este año aún no hay fecha confirmada.

Originalmente, los tulipanes se cultivaban en el Imperio Otomano, en lo que hoy es Turquía, pero se convirtieron en flores apreciadas mundialmente a partir de su llegada a Holanda en el siglo XVI.

El Campo de Tulipanes de Trevelin es como un pequeño Keukenhof patagónico que deslumbra no solo por las flores sino por un entorno inigualable, consolidándose como un must en cualquier itinerario de turismo en la Patagonia argentina.