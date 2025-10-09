Fin de semana largo: los principales destinos de Chubut, con descuentos de hasta 50% en alojamiento y atracciones turísticas

Con la mirada puesta en el inminente fin de semana largo, que irá del viernes 10 al domingo 12 de octubre, el Gobierno de la Provincia del Chubut, a través de su cartera de Turismo y Áreas Protegidas, informó sobre un abanico de propuestas y promociones diseñadas para que turistas nacionales y provinciales puedan descubrir y disfrutar de los atractivos del “Corazón de la Patagonia”.

Estas iniciativas se materializan en alianzas estratégicas con entidades bancarias clave como el Banco del Chubut y el Banco Nación, que lanzaron acuerdos y campañas exclusivas con prestadores turísticos de toda la provincia. El objetivo principal es dinamizar la actividad económica local y facilitar que más personas puedan acceder a los diversos destinos que ofrece el territorio chubutense, desde la costa atlántica hasta la imponente Cordillera de los Andes.

Patagonia 365: Beneficios exclusivos para clientes del Banco del Chubut

Uno de los pilares de esta estrategia es el programa “Turismo 365”, que opera a través de la tarjeta de crédito Patagonia 365. Esta herramienta financiera del Banco del Chubut ofrece a sus usuarios una serie de beneficios directos, como cuotas sin interés y significativos descuentos en rubros esenciales para cualquier viaje.

Los interesados pueden consultar las ofertas actualizadas directamente en el portal web del banco (https://promociones365.bancochubut.com.ar/). Allí se detallan las campañas vigentes, entre las que se destacan:

Promo Hoteles: Facilidades de pago y descuentos en una amplia red de alojamientos adheridos en toda la provincia.

Promo Avistajes 2025: Beneficios especiales para contratar una de las experiencias más emblemáticas de la región, el avistaje de la Ballena Franca Austral en Península Valdés.

Promo Paseo Tulipanes: Descuentos para visitar el famoso campo de tulipanes de Trevelin, un espectáculo de color que atrae a miles de visitantes cada año durante esta época.

Promo Restaurantes: Ofertas en locales gastronómicos para disfrutar de los sabores típicos de la Patagonia.

Además, el programa también apoya a la economía local con campañas como “Promo Origen Chubut” o “Promo Vinoteca”, que ofrecen descuentos exclusivos en la compra de productos elaborados en la provincia.

Elegí Argentina: Una apuesta nacional con fuerte presencia local

De forma paralela, Chubut participa activamente en el programa de alcance nacional “Elegí Argentina”, una iniciativa que se lanzó oficialmente en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025. Este programa busca incentivar los viajes dentro del país, con promociones muy atractivas en todo el territorio.

Los beneficios de “Elegí Argentina” incluyen descuentos de hasta el 50% en servicios turísticos, promociones especiales como 4x3 en noches de alojamiento, financiación en cuotas sin interés y ofertas de 2x1 en excursiones y atracciones seleccionadas.

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut respalda este programa, y numerosos prestadores turísticos de la provincia ya adhirieron a la iniciativa. De esta manera, los turistas que elijan visitar Chubut pueden aprovechar tanto los beneficios provinciales como los nacionales, haciendo su viaje más accesible. Esta doble estrategia busca consolidar la actividad turística de cara a los últimos fines de semana largos del año y preparar el terreno para una exitosa temporada de verano 2025-2026.