Eventos, ferias y trekking impulsan las reservas en Puerto Madryn y Esquel

El inicio del fin de semana largo de octubre genera expectativas positivas en distintos destinos turísticos de la provincia de Chubut, con especial atención en Puerto Madryn y Esquel, que ya comenzaron a registrar un incremento en las reservas de alojamiento y actividades recreativas. Desde los organismos de turismo locales se muestran confiados en que la ocupación llegará a números cercanos al máximo, consolidando estos días como un momento clave para el sector.

En Puerto Madryn, la secretaria de Turismo, Cecilia Pavia, afirmó que la ciudad recibe la llegada de visitantes con optimismo: “Bien, con buena expectativa de ocupación. Según lo que relevamos estamos al 70%, creemos que vamos a cerrar el lunes con unos puntos más arriba”, explicó. Pavia detalló que además de los turistas que se acercan por el fin de semana largo, hay eventos específicos que impulsan la llegada de público: “Por un lado está un evento de Beach Tennis. Y por otro, tenemos una actividad que estamos organizando desde Turismo, junto con Aeropuertos Argentina, que incluirá intervenciones, charlas y una pequeña feria durante el fin de semana. Además, habrá más actividades en el Parador Municipal, en la Casa de la Cultura y en el Teatro del Muelle”, añadió.

El municipio busca que los visitantes puedan disfrutar de una oferta variada que combine deporte, cultura y entretenimiento, generando una experiencia integral para quienes decidan pasar estos días en la ciudad costera. Según Pavia, la coordinación con distintos actores locales permite potenciar la promoción de la ciudad y ofrecer propuestas atractivas para todas las edades, contribuyendo además a la economía local mediante la ocupación hotelera y gastronómica.

En la comarca andina, la ciudad de Esquel también se prepara para recibir un importante número de turistas. La referente de Turismo, Florencia Andolfatti, destacó que la localidad mantiene una oferta permanente de actividades al aire libre, siendo reconocida como la capital del Trekking, con 18 senderos habilitados durante todo el año. “Este fin de semana largo hay mucha demanda para el campo de tulipanes de la vecina ciudad de Trevelin; en esta época aumenta la floración y, con ello, la cantidad de turistas que recibe la zona”, explicó.

Andolfatti indicó que además de las actividades de naturaleza, Esquel contará con eventos culturales y deportivos: "Este fin de semana tenemos el festival de tango, la expo bovina organizada por la Sociedad Rural de Esquel y también comienza la expo deportes. Hay muchas ofertas para los visitantes", detalló, destacando la diversidad de propuestas que combina la ciudad y su entorno. Según la referente, la ocupación hotelera se encuentra en un 65% de reservas, cifra superior a la registrada en fines de semana largos anteriores durante el año, aunque históricamente los de octubre logran alcanzar niveles de hasta 95% de ocupación.

En ambas ciudades, los operadores turísticos destacan la importancia de estas fechas para la dinamización de la actividad económica local y la posibilidad de promocionar sus atractivos naturales y culturales. En Puerto Madryn, la cercanía con el mar y la oferta de deportes y espectáculos permite atraer visitantes de toda la región, mientras que en Esquel, la combinación de trekking, paisajes naturales, festivales y exposiciones crea un marco atractivo tanto para turistas que buscan contacto con la naturaleza como para quienes desean disfrutar de eventos culturales.

El fin de semana largo también sirve como un indicador de tendencias turísticas para los próximos meses, especialmente para el verano. Según los relevamientos de ambas ciudades, la demanda supera los niveles promedio de ocupación, lo que demuestra el interés creciente de los viajeros en aprovechar días de descanso para disfrutar de destinos cercanos y experiencias variadas. La coordinación entre los sectores público y privado es clave para asegurar que la oferta se mantenga atractiva y de calidad, potenciando el impacto económico y la satisfacción de los turistas.

Con el arribo de visitantes previsto desde mañana, se espera que tanto Puerto Madryn como Esquel consoliden este fin de semana largo como un período de alta actividad, con eventos que incluyen deporte, cultura, naturaleza y gastronomía, y que cada localidad pueda proyectar su capacidad de recepción y la riqueza de su oferta turística a lo largo de todo el año.