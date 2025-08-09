La temporada invernal 2025 en Esquel tuvo un final anticipado: la falta de nieve obligó a cerrar el Centro de Actividades de Montaña La Hoya. Este domingo 10 de agosto, será el último día para visitarlo. El intendente Matías Tacetta confirmó que la baja afluencia de visitantes —con días en los que apenas 14 personas subieron a la confitería— hizo inviable continuar.

Pero este cierre no significa que Esquel se apague. Muy por el contrario, la ciudad patagónica y sus alrededores ofrecen experiencias para disfrutar todo el año, incluso sin el manto blanco que la suele vestir en invierno.

🌊 Cascada de los Bandidos: un tesoro escondido

A solo unos minutos del centro, un sendero de 2 kilómetros conduce a la Cascada de los Bandidos, un salto de agua rodeado de bosque cordillerano. El trekking —de dificultad baja a media— implica cruzar arroyos y dura alrededor de una hora y media ida y vuelta. Es perfecto para caminar en familia, sacar fotos y tomar mate junto al sonido del agua.

🐴 Cabalgatas en Chacra Los Álamos

Ubicada sobre la Ruta 259, a 7 kilómetros de Esquel, Chacra Los Álamos ofrece cabalgatas guiadas entre senderos de árboles nativos, campos abiertos y vistas panorámicas de los cerros. No se necesita experiencia previa: los caballos son mansos y el recorrido es tranquilo. Además, se puede cerrar la experiencia con una merienda o almuerzo patagónico.

🚂 La Trochita, el tren que viaja en el tiempo

El Viejo Expreso Patagónico, conocido como La Trochita, sigue siendo una de las joyas turísticas más valoradas. Con locomotoras de 1922 y un recorrido de 18 kilómetros hasta la comunidad mapuche-tehuelche de Nahuelpan, ofrece una experiencia sensorial única: el sonido del tren, el humo blanco y paisajes de postal. En destino, se puede visitar el Museo de Culturas Originarias y la Casa de las Artesanas.

🚶‍♂️ Senderismo y aire puro

Esquel está rodeada de senderos para todos los niveles: el Cerro 21, la Reserva Natural Laguna La Zeta, la Laguna Willimanco o el sendero a la Cruz del Cerro Esquel son solo algunas opciones. Quienes prefieren planificar la salida con detalle pueden descargar la app Wikiloc – Esquel en Zapatillas, con mapas y recorridos actualizados.

🌲 Parque Nacional Los Alerces: patrimonio de la humanidad

A 33 kilómetros de Esquel, el Parque Nacional Los Alerces es un imperdible. Declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, protege bosques de alerces milenarios —algunos de más de 2.000 años—, lagos cristalinos y glaciares. Se pueden realizar caminatas, excursiones lacustres y visitas al Glaciar Torrecillas.

🏡 Trevelin: un viaje a la cultura galesa

A solo 25 kilómetros, Trevelin es un pueblo que conserva la herencia galesa en su arquitectura, casas de té y museos. Además, ofrece viñedos, cascadas y propuestas culturales que combinan historia, gastronomía y naturaleza.

✈️ Cómo llegar

Esquel cuenta con seis vuelos semanales directos desde Buenos Aires y dos conexiones semanales desde Córdoba (lunes y jueves). También es accesible por tierra, tanto en vehículo particular como por la mítica Ruta 40.

Aunque la nieve sea el atractivo principal en invierno, la falta de ella invita a redescubrir la ciudad desde otra mirada: caminando entre bosques, cabalgando por valles, navegando en lagos y conectando con su historia ferroviaria y cultural.

La Patagonia cordillerana demuestra que no hay estación “mala” para visitarla: siempre hay un sendero por recorrer, un paisaje por admirar y una historia por escuchar.