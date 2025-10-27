El sector turístico se prepara para jugar una de sus cartas más fuertes del año durante el próximo CyberMonday, el evento de comercio electrónico más importante de Argentina, que se llevará a cabo desde el primer minuto del lunes 3 hasta el miércoles 5 de noviembre. Agencias de viaje, aerolíneas y plataformas digitales ajustan los últimos detalles de sus estrategias comerciales con el objetivo central de reactivar las ventas y asegurar un buen volumen de reservas para la temporada de verano 2025.

Este evento llega en un momento clave para la industria, que experimentó una notable postergación en las decisiones de compra durante las últimas semanas, un fenómeno atribuido en gran parte a la incertidumbre generada por el contexto electoral y la volatilidad del tipo de cambio. Ahora, con un panorama más claro, las empresas confían en que la combinación de descuentos atractivos y facilidades de pago lograrán destrabar la demanda contenida y motivar a los argentinos a planificar sus próximas vacaciones.

El optimismo del sector se fundamenta en el sólido desempeño registrado en ediciones anteriores. En 2024, la categoría de viajes y turismo se consolidó como una de las más relevantes del CyberMonday , ubicándose en el cuarto lugar del ranking de mayor facturación. En aquella oportunidad, el descuento promedio rondó el 25%, un indicador que las empresas esperan superar este año con promociones más agresivas que llegarán hasta el 50% de rebaja en productos seleccionados y la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, especialmente para destinos dentro de Argentina.

La financiación como motor de ventas

En un contexto económico donde la capacidad de ahorro es limitada, la financiación se posiciona como el principal incentivo para los viajeros locales. Conscientes de esta realidad, las agencias de turismo enfocarán sus esfuerzos en ofrecer planes de pago en 6, 9 y hasta 12 cuotas sin interés a través de diversos bancos y tarjetas de crédito para la compra de vuelos de cabotaje, estadías en hoteles y paquetes turísticos completos dentro del territorio nacional.

Para los viajes al exterior, la estrategia será diferente pero igualmente atractiva. Si bien la financiación en pesos será más acotada, surgirán beneficios significativos para quienes realicen pagos anticipados. Además, se consolidan nuevas modalidades de pago en dólares que ganaron popularidad entre los consumidores que buscan protegerse de posibles fluctuaciones cambiantes.

Empresas como Almundo volverán a habilitar la opción de pago con tarjeta de débito en dólares para hoteles internacionales. Por su parte, Turismocity permitirá a sus clientes abonar en moneda extranjera mediante depósitos, transferencias o tarjetas de débito y crédito. Despegar también se suma a esta tendencia, ofreciendo la posibilidad de pagar con DEBIN en dólares, una alternativa que evita utilizar el cupo de la tarjeta de crédito. Según estimaciones del sector, cerca del 80% de las transacciones internacionales ya se concretan en dólares , lo que refleja una clara preferencia de los viajeros.

Los destinos más buscados y las ofertas destacadas

Según informó el sitio Puntobiz, las consultas previas al evento marcan una clara tendencia sobre cuáles serán los destinos más demandados. A nivel nacional, la Patagonia sigue captando el mayor interés, con San Carlos de Bariloche a la cabeza. Le siguen cerca de Mendoza , Córdoba , Salta y los clásicos balnearios de la Costa Atlántica , como Mar del Plata y Pinamar, que se preparan para recibir una fuerte demanda.

En el plano internacional, Brasil continúa siendo el destino preferido por los argentinos, con Río de Janeiro , Florianópolis y Buzios liderando las búsquedas. Más allá de la región, Miami en Estados Unidos, Madrid en España y las playas del Caribe como Cancún y Punta Cana completan el listado de los más solicitados.

Algunas agencias ya anticiparon parte de sus ofertas. Atrápalo, por ejemplo, anunció que concentrará sus promociones más fuertes en destinos de playa muy demandados como Cancún, Punta Cana y Aruba, con descuentos que podrían superar los $350.000 por paquete. También se esperan importantes rebajas para viajar a Brasil, Punta del Este y diversos destinos europeos, además de beneficios exclusivos en la contratación de cruceros regionales.