En octubre de 2025, Chubut será anfitrión de un espectáculo natural de singular belleza y colorido que espera a turistas y amantes de la naturaleza cada primavera.

Trevelin, un pequeño pueblo ubicado a apenas 26 kilómetros de Esquel, se convirtió en un destino imperdible desde hace ya varios años por albergar uno de los eventos florales más impresionantes del país: la temporada de tulipanes que tiene lugar a partir de octubre.

La floración masiva de estas flores atrae a visitantes de todas partes de Argentina y también del extranjero, consolidando a Trevelin como uno de los pueblos más hermosos y encantadores del mundo según reconocidas publicaciones de turismo.

EL FENÓMENO DE LOS TULIPANTES EN TREVELIN

El campo de tulipanes de Trevelin, conocido con el nombre comercial de Tulipanes Patagonia, ofrece un panorama colorido y vibrante que cambia radicalmente el paisaje patagónico tras meses de invierno y una primavera que comienza a calentar la región.

El jardín natural en el que se plantan millones de bulbos florece de manera progresiva durante octubre y hasta los primeros días de noviembre. Sin embargo, el momento ideal para presenciar la mayor concentración y belleza de los tulipanes es desde mediados hasta finales de octubre, cuando la paleta de colores —que incluye rojos intensos, amarillos y naranjas brillantes— cubre extensamente el valle.

Este fenómeno es único en la región, no solo por la magnitud del campo de tulipanes, sino también por el entorno natural que lo rodea. Desde allí es posible apreciar la majestuosidad de la Cordillera de los Andes como fondo, integrando un cuadro natural realmente espectacular. La experiencia de perderse entre estos colores es una verdadera invitación para fotógrafos, familias, parejas y turistas en búsqueda de una conexión con la naturaleza en su máximo esplendor.

CUÁNTO SALE LA EXPERIENCIA DEL VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO EN TREVELIN

Entre las actividades más exclusivas y buscadas en el campo de tulipanes de Trevelin está el paseo en globo aerostático cautivo, que permite elevarse sobre el terreno cultivado para obtener una vista panorámica insuperable. A diferencia de los vuelos tradicionales, el globo permanece anclado al suelo y asciende entre 20 y 30 metros, lo que garantiza una experiencia segura para todos los visitantes.

Este vuelo tiene una duración aproximada de 10 minutos y se realiza exclusivamente en la franja horaria de 6 a 9 de la mañana, cuando las condiciones climáticas y la luz natural ideal destacan aún más el paisaje. El globo tiene capacidad para cinco personas por ascenso, lo que permite una experiencia íntima y tranquila.

El costo por persona es de USD 150 , un precio elevado que habla del valor exclusivo de esta actividad. Además, es importante mencionar que el paseo en globo no está incluido en el precio general de ingreso al predio, que es de $32.000 argentinos para adultos , mientras que los menores ingresan sin cargo.

Debido a la demanda, se recomienda comprar las entradas con anticipación a través del sitio web oficial, donde además se ofrecen descuentos especiales para reservas anticipadas.

CUÁNDO ARRANCA Y FINALIZA LA TEMPORADA DE TULIPANTES EN CHUBUT

El campo está abierto diariamente desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre, en un horario amplio que va de 9:00 a 19:00 horas, periodo suficiente para que turistas con diferentes agendas puedan disfrutarlo.

Dado que la floración es progresiva, la mejor época para visitar es durante la segunda quincena de octubre, cuando el espectáculo floral alcanza su punto máximo.

El predio está diseñado para ofrecer una experiencia cómoda y segura, con senderos señalizados que permiten recorrer el campo sin dañar las flores y espacios para descansar y tomar fotografías.

El paisaje cambia rápidamente durante estas semanas, por lo que visitar en más de una ocasión o planificar la visita con precisión puede aumentar las posibilidades de ver la floración en su esplendor total.

MÁS QUE SOLO TULIPANTES: OTRAS ACTIVIDADES EN TREVELIN

Trevelin no solo ganó fama por su campo de tulipanes, sino que se consolidó como un destino turístico integral. La oferta cultural, histórica y natural completa la visita convirtiéndola en una experiencia que combina la belleza natural con la tradición y la gastronomía.

El Molino Harinero Nantfa es uno de los puntos más visitados, un antiguo molino de harina que sigue en funcionamiento y que se puede recorrer para conocer más sobre la historia y la producción local. Otro ícono obligado es la tradicional ceremonia del té galés, un evento cultural que refleja la fuerte herencia galesa del pueblo y que permite disfrutar de tardes tranquilas degustando té acompañado de pastelería típica.

Asimismo, Trevelin integra una ruta del vino poco común en la Patagonia, con tres bodegas ubicadas en los alrededores de la montaña. Estas bodegas invitan a los visitantes a conocer sus procesos de producción y disfrutar de degustaciones de los vinos locales, una experiencia que suma otra dimensión al viaje.

Para quienes prefieren la aventura y el contacto con la naturaleza, el hospedaje en domos totalmente equipados en medio de la montaña ofrece una opción singular para disfrutar la tranquilidad y el paisaje. La reserva Nant & Fall y sus cercanas cascadas completan el circuito natural, ideales para caminatas, fotografía o simplemente relajarse.