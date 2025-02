Crece el turismo regional de cara a los cuatro días de feriado de Carnaval: ¿cuáles son los destinos más elegidos?

Los días libres por feriado siempre son fechas tentadoras para aquellas personas que disfrutan de viajar. Próximamente, el 1, 2, 3 y 4 de marzo para será una seguidilla ideal para el turismo, en el marco del feriado por carnaval.

En diálogo con ADNSUR, Guillermo Schneider, dueño de una agencia de turismo de la ciudad, señaló que “normalmente la gente se toma un par de días antes”.¿Pero qué está pasando ahora?, se pregunta el agente de viajes. “No es que lo notes en el tema aéreo o la salida. Mantenemos siempre una cuestión del costo elevado que tienen los pasajes aéreos desde Comodoro Rivadavia”, aclaró, aunque sostuvo que, inevitablemente continúa influyendo en que “no haya una tendencia de la salida”.

Escapada a Playa Unión: deportes, gastronomía y avistaje de delfines

“Hemos notado, como en otros lugares de país, sí mayor salida al exterior, pero en cualquier fecha, no es que se aproveche carnavales”, señaló. Y destacó que, “Brasil es un lugar muy pedido”. Aunque gratamente, valoró que “la cuestión regional” ha marcado un crecimiento.

“Estamos teniendo un ascendente fuerte con las idas de los pasajeros. Hay lugares muy tradicionales como Madryn. Pero ha habido un incremento fuerte con respecto a la visita a la cordillera del noroeste de Santa Cruz. Estamos hablando de la Cueva de las Manos”, precisó.

Y en ese contexto, amplió, “estamos hablando de la inversión fuerte que hizo Rewilding, en la estancia Los Toldos, para poder llegar caminando y hacer un trekking fabuloso. Las inversiones que hicieron ellos en la vista panorámica, tiene una especie de confitería con un gran planetario adentro para mirar las estrellas. Realmente algo muy tentador, eso de a poco la gente se está dando cuenta y está incrementando mucho sus salidas regionales para visitar estos lugares”, sostuvo

Amanecer sobre las olas: la experiencia única de ver salir el sol desde una tabla de stand-up paddle

Sobre los “nuevos” destinos más elegidos, Schneider comentó que “la gente va mucho a Los Antiguos, cruza mucho a Chile, a Chile Chico, muchos son de Comodoro. Y otra de las acciones que también notamos de gente que hace movimiento importante, que nunca lo ha dejado de hacer es su visita a Esquel, que siempre ha sido un punto”, valoró.

Y advirtió, “lo que a veces me llama la atención es que la gente por ahí no ha sabido detectar o no ha podido llegar a la información de la fantasía que tenemos en Puerto Deseado, que lo tenemos acá nomás con excelentes caminos”.

Rutas, fronteras y paisajes: Consejos clave para llegar a Ushuaia en auto

MOVIMIENTO DE TURISMO EN EL FERIADO DE CARNAVAL 2024/2025

“Lamentablemente te tengo que decir que es el movimiento turístico es menor comparado al 2024.Regionalmente está creciendo, pero las salidas a Buenos Aires y el exterior ha disminuido”, concluyó.