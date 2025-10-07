Confirman 37 arribos de cruceros y llegada de más de 65.000 turistas a Chubut

Con la llegada de la primavera, Puerto Madryn ajusta los últimos detalles para inaugurar la temporada de cruceros 2025-2026, un período que promete cifras récord y un significativo impulso para la economía local y regional. Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) confirmaron que se espera el arribo de más de 65.000 pasajeros, consolidando a la ciudad como uno de los puertos patagónicos más atractivos para las grandes líneas de navegación turística.

En una entrevista con Canal 12 Web, el jefe de Operaciones de la APPM, Martín Liendo, ofreció un panorama detallado de lo que será un verano de intensa actividad en el muelle. La expectativa es alta, no solo en el puerto sino en todo el ecosistema de servicios turísticos de la ciudad.

El inicio de la temporada: fechas y primeros arribos

La actividad comenzará oficialmente el lunes 13 de octubre con el arribo del National Geographic Endurance, un buque de expedición de tamaño mediano con capacidad para aproximadamente 130 pasajeros. Liendo destacó una particularidad de esta primera visita: “Va a cargar pasajeros acá, así que seguramente uno o dos días antes ya vamos a ver turistas recorriendo la ciudad”, señaló, anticipando un movimiento temprano de visitantes.

Durante el mes de octubre, el cronograma incluye la llegada de otros dos cruceros, el Sea Grande y el Ortelius. La frecuencia de arribos se mantendrá moderada en noviembre, con una sola visita programada, para luego dar paso a la fase más intensa de la temporada. “A partir de diciembre ya empezamos a fondo”, adelantó el funcionario, reflejando el entusiasmo del personal portuario por el despliegue que se avecina.

Novedades y cambios en la programación de buques

Respecto al calendario completo, Liendo informó que hay un total de 37 buques anunciados para toda la temporada, aunque fue cauto al aclarar que “las confirmaciones se dan pocos días antes de cada llegada”.

Entre las novedades de este año, se destaca una ausencia y un regreso importante. El crucero de la línea Norwegian, un visitante habitual en temporadas anteriores, no llegará a las costas de Madryn. “No vendrá esta vez porque la compañía canceló toda su operación en Sudamérica”, explicó Liendo. En contrapartida, celebró una noticia muy positiva para el destino: el regreso del imponente Celebrity Equinox, un buque de gran porte que no estuvo presente durante la temporada pasada y cuya vuelta genera grandes expectativas.

Logística y detalles que suman al atractivo turístico

El funcionario portuario también compartió detalles operativos que realzan la experiencia tanto para los turistas como para los residentes. El National Geographic Endurance pernoctará en el puerto, una maniobra que no es habitual y que ofrecerá una vista especial de la bahía. “Eso da una muy buena foto en la noche madrynense”, expresó Liendo.

Además, comentó con picardía una estrategia informal para intentar prolongar la estadía de los buques que tienen como próximo destino las Islas Malvinas. “Siempre que entra un barco, empezamos a pasarles los datos del clima en Malvinas, un poco en chiste y un poco en serio, para ver si se quedan una noche más”, relató, evidenciando el deseo de la ciudad de maximizar la presencia de los turistas.