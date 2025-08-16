Cicloturismo en Esquel: recorridos en bicicleta entre lagunas, montañas y bosques

En la cordillera chubutense, Esquel no solo se destaca por sus paisajes y su cercanía al Parque Nacional Los Alerces. También es el punto de partida de una propuesta que invita a descubrir la región sobre dos ruedas: Experiencias Sur, un emprendimiento de cicloturismo recreativo que combina deporte, naturaleza y cultura local.

Su creadora y guía, con tres años de trayectoria en la actividad, asegura que el objetivo es simple y poderoso: “Que se animen, que es una experiencia muy linda. Conectar con la naturaleza hace bien, y queremos que la gente se lleve un recuerdo para toda la vida”.

La propuesta incluye paseos en bicicleta pensados para toda la familia y adaptados a distintos niveles de dificultad. No es necesario ser un ciclista experimentado: los recorridos se ajustan al ritmo y la capacidad de cada persona, permitiendo que tanto turistas como vecinos puedan disfrutar del entorno sin apuro y de forma segura.

De lagunas a senderos urbanos

El abanico de circuitos es variado y permite apreciar diferentes facetas de Esquel y su geografía. Entre los destinos más elegidos se encuentran la Laguna La Zeta, el paraje Willmanco, el sector conocido como Tres Arroyos y el mirador de La Cruz. Para quienes prefieren pedalear en la ciudad, el cicloturismo urbano ofrece la posibilidad de recorrer el casco histórico, plazas, calles arboladas y rincones que guardan la historia y la identidad local.

Los itinerarios atraviesan paisajes de bosques, montañas, ríos y senderos que muestran el encanto natural de la región. “Hay de todo un poco —explica la guía—: lagunas, arroyos, naturaleza pura. La idea es que cada persona pueda elegir lo que más le guste y lo que le resulte más cómodo”.

Más que un paseo, una experiencia

Además del componente recreativo, Experiencias Sur propone una conexión más profunda con el entorno. La actividad invita a observar, escuchar y sentir la naturaleza, dejando de lado el ritmo acelerado para disfrutar del presente.

“Queremos que la gente pueda llevarse información y herramientas que le sirvan para su vida diaria. Conectar con la naturaleza no es solo lindo: es saludable”, subraya la emprendedora.

El proyecto se promociona a través de redes sociales —en Facebook e Instagram como Experiencias Esquel— y también cuenta con información disponible en el Centro de Informe Turístico de Esquel, donde los visitantes pueden conocer las opciones y reservar su lugar.

Con un crecimiento constante, Experiencias Sur se posiciona como una alternativa ideal para quienes visitan la ciudad y buscan un plan activo, seguro y accesible, capaz de reunir a todas las edades. Una forma diferente de descubrir Esquel: a pedal, respirando aire puro y llevándose una postal imborrable de la Patagonia.

Datos útiles para disfrutar del cicloturismo en Esquel

Nombre del emprendimiento: Experiencias Sur

Modalidad: Paseos recreativos en bicicleta con guía local

Público: Apto para todas las edades y niveles de experiencia

Circuitos destacados:

Laguna La Z

Willmanco

Tres Arroyos

La Cruz

Cicloturismo urbano por Esquel

Duración y dificultad: Recorridos adaptados al ritmo y capacidad de cada participante. Niveles desde principiante hasta intermedio.

Qué llevar:

Ropa y calzado cómodos

Protector solar

Agua reutilizable

Cámara o celular para fotos

Reservas e información:

Facebook e Instagram: @Experiencias Esquel

Centro de Informe Turístico de Esquel

Tip local: Si visitás en primavera o verano, vas a encontrar senderos verdes y floridos; en otoño, el paisaje se tiñe de tonos dorados y rojizos, ideales para fotografías.