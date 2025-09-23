Camping en Comodoro: precios, servicios y opciones habilitadas para disfrutar la temporada al aire libre

La primavera en Comodoro Rivadavia trae consigo no solo temperaturas más agradables, sino también la posibilidad de volver a disfrutar de actividades al aire libre. Acampar, pasar un día de campo o planear un asado en familia son algunas de las alternativas que cobran protagonismo en esta época del año. A continuación, un repaso por los camping habilitados en la zona, sus precios y servicios disponibles .

Camping Municipal de Rada Tilly

Ubicado en la intersección de Av. Fragata La Argentina y Av. Automóvil Club, el camping municipal de la villa balnearia reabre sus puertas para el pernocte a partir del domingo 28 de septiembre. Es uno de los espacios más tradicionales para quienes buscan naturaleza y comodidad a la vez.

Las tarifas establecidas son las siguientes:

Mayores: $10.000 por noche.

Menores de 11 años y jubilados: $7.000 por noche.

Carpa: $7.000 (pago único).

Motorhome o casilla: $15.000 (pago único).

Ingreso por el día, sin pernocte: $5.000 para mayores y $4.000 para menores y jubilados.

No se permite el ingreso de mascotas, salvo excepciones puntuales. Para consultas y reservas, el contacto es el 2974527740.

Camping San Carlos – Barrio Astra

Este espacio, ubicado en el tradicional barrio Astra, funciona los sábados, domingos y feriados de 10.30 a 20 horas. No permite pernocte, pero se posiciona como una opción económica para pasar el día en familia o con amigos.

El valor de la entrada es de $5.000 para mayores de 6 años, mientras que los menores ingresan gratis. La tarifa incluye tanto el estacionamiento como el uso de los fogones. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2975159497.

La Chacra de Feeney – Ruta 26, km 24

Otra alternativa de fin de semana es la Chacra de Feeney, que abre sus puertas los sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas. La entrada cuesta $5.000 por persona e incluye baños y fogones. Se encuentra en la Ruta 26, kilómetro 24, y el número de contacto es el 1131497185.

Camping del Parque Saavedra

Administrado por el Centro de Empleados de Comercio, el Camping del Parque Saavedra abre de martes a domingos de 9 a 20 horas. Allí no está permitido pernoctar, pero sí pasar el día en un entorno arbolado.

Los precios varían según si el visitante es afiliado o no, llegando hasta los $6.000 por persona. Además, se debe abonar aparte el uso de fogones, que cuentan con diferentes tamaños y tarifas. El número de contacto es el 2974551162.

Parque Astra

El Parque Astra es otra de las propuestas clásicas para actividades al aire libre en la ciudad. Si bien se encuentra abierto, todavía no se han confirmado los precios que regirán en la temporada 2025-2026. Tampoco permite pernocte. Las consultas se pueden realizar al 2974068694.

Camping Los Almendros – Ruta 26, km 18

Una de las opciones más completas para quienes desean pasar la noche en contacto con la naturaleza es el Camping Los Almendros. Allí se ofrecen tanto espacios para carpas como cabañas equipadas:

Cabaña para 6 personas: $60.000.

Cabaña para 4 personas: $40.000.

Pernocte en carpa: $5.000.

Ingreso al predio: $8.000.

Uso de fogón: $5.000.

Está ubicado sobre la Ruta 26, en el kilómetro 18, y el contacto es el 2974124150.

Una temporada que comienza a calentar motores

Con precios que varían según los servicios y modalidades, la oferta de camping en Comodoro y alrededores se diversifica para adaptarse a distintos bolsillos y preferencias. Desde propuestas familiares de día hasta opciones con pernocte en carpa o cabañas, la región comienza a prepararse para recibir a quienes buscan naturaleza, descanso y actividades al aire libre.