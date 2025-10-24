Técnica Superior en Periodismo y Producción de Contenidos (Éter Escuela de Comunicación). Actriz y narradora de historias de vida, cultura y emprendedores. En Comodoro Rivadavia, cuento lo que nos pasó y lo que nos pasa.

Llega el buen tiempo y, con él, renacen las ganas de disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Es el momento perfecto para activar el GPS y salir a descubrir los rincones que Comodoro Rivadavia tiene para brindar.

Planificar salidas cortas para el fin de semana con la familia y los amigos puede ser una tarea muy interesante: ¿Y si organizan un cronograma para visitar playas? No es mala idea, sobre todo porque la región ofrece diferentes opciones y no es necesario recorrer demasiados kilómetros para llegar.

La propuesta de este fin de semana es Barrancas Blancas, una playa ubicada al norte de Comodoro Rivadavia, a unos 26 km de distancia del centro de la ciudad.

¿QUÉ OFRECE LA PLAYA DE BARRANCAS BLANCAS?

La respuesta a esta pregunta es directa: naturaleza al 100 % y desconexión total. Así son todas las playas desde Caleta Córdova hacia el norte.

Es posible que el comodorense esté habituado a circular entre este paisaje árido, de matas bajas y arcilla blanca, y que el ritmo diario no le permita valorarlo en toda su inmensidad. Entonces, tal vez llegó la hora de parar esa máquina rutinaria y aprovechar lo que el entorno tiene para regalar.

Barrancas Blancas no ofrece ninguno de los servicios a los que el visitante está habituado: no hay baños, almacenes ni estaciones de servicio. Tampoco hay señal telefónica; no hay nada. Solo el mar y el campo en toda su extensión.

Barrancas Blancas brinda al paseante un paisaje auténtico, con sus cerros, sus costas de pedregullo, sus restingas, el viento que se cuela entre las matas y el mar que adormece con el vaivén de las olas.

LA PESCA

Para quienes son un poco inquietos y no pueden disfrutar del descanso sin hacer nada, la pesca es una gran opción.

Sobre las costas de Barrancas Blancas es común ver hileras de cañas clavadas en las piedras, con pescadores solitarios o familias a la espera de que tal vez algún pescado fresco sea la materia prima para una cena sabrosa preparada a la parrilla.

La pesca puede variar según la época del año. El pejerrey y el róbalo son un clásico siempre, aunque según la temporada varían los tamaños. De septiembre a marzo se pueden pescar también cazones, pez gallo, chucho, raya y gato pardo.

Pero atención: no hay garantía de pique. Es posible que les toque una tarde de intentos fallidos mientras los pícaros peces deciden no salir. La ganancia, sin embargo, existe igual. Pasar unas cuantas horas frente al mar es el momento ideal para relajar la mente.

TOMAR BAÑOS EN EL MAR

Esta playa no posee guardavidas, por lo que los visitantes deben ser conscientes y precavidos a la hora de meterse al mar. Son playas lejanas y muy solitarias; por lo tanto, deben prestar atención y tener mucho cuidado.

Dadas estas advertencias, los baños pueden ser muy placenteros. La fuerza del oleaje depende de las mareas y del viento. El agua suele ser fría y la experiencia depende del umbral de temperatura que tolera el cuerpo de cada persona.

CAMINATAS

Salir a caminar y descubrir la naturaleza del entorno es una experiencia única. Basta con pararse un rato, dar un giro lento de 360 grados y todo lo que el visitante encontrará es el mar, los sonidos de la naturaleza y el paisaje patagónico.

Se pueden hacer largas caminatas por la costa y, mientras los pies se hunden un poco entre las piedras, el desafío es encontrar tesoros que el mar deja: estrellas, almejas y algún cangrejo extraviado.

Si deciden caminar por el campo y son observadores, encontrarán una gran variedad de aves entre las matas de la zona. Llevar binoculares es una buena idea para poder apreciar los detalles. Según el blog Aves del Golfo San Jorge, en la zona se encuentran especies como el chorlito, los patos overos, la calandria mora, el cauquén común y los petreles.

ACAMPAR EN BARRANCAS BLANCAS

Para quienes disfrutan de la vida al aire libre, Barrancas Blancas es una buena opción. Sobre la costa hay algunos matorrales grandes que suelen servir para dar resguardo a las carpas. Imaginen: por uno o dos días pueden tener una casa con vista al mar.

A la hora de armar el fogón debe hacerse con las mayores precauciones, como siempre. Los más experimentados suelen elegir un lugar resguardado del viento, socavan un poco la tierra y colocan piedras grandes. Entonces, las parrillas comienzan a humear a cualquier hora.

LA LOGÍSTICA

A la hora de salir hacia playas alejadas de las zonas urbanas, la recomendación es la misma: llevar todas las provisiones necesarias para pasar el día sin sobresaltos, ya que en la zona no hay ningún lugar donde comprar.

El agua potable es elemental y conviene llevar dos mudas de ropa, ya que las mareas y el viento pueden jugar una mala pasada. Se pasa rápidamente del calor a un aire que refresca en exceso. La comida tampoco puede faltar, porque la vida al aire libre siempre despierta el apetito.

COMO LLEGAR A BARRANCAS BLANCAS

Barrancas Blancas está al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a unos 26 km del centro. Hay que dirigirse hasta el barrio costero de Caleta Córdova y, por la Ruta Provincial Nº 1, seguir por un camino de ripio. La playa cuenta con carteles de señalización.

Cuando el paseante se encuentre con esos carteles, debe tomar un camino interno en el campo que baja lentamente hacia la costa. Todos los caminos son accesibles y transitables; no se requieren vehículos de gran porte, pero siempre se debe conducir con cuidado y atención al relieve de la zona.

¡ATENCIÓN! RECOMENDACIONES URGENTES

Recuerden que estas playas no tienen señal de teléfono ni de internet. Barrancas Blancas es una zona natural para nada peligrosa, pero todo depende de las personas que llegan allí y sus conductas.

🚶🏽Si salen a caminar, utilicen calzado adecuado, lleven gorras y agua, y piensen bien hacia dónde van y cómo orientarse.

🏄🏽‍♂️Si se meten al mar, ¡precaución! No hay guardavidas; no hagan maniobras imprudentes con embarcaciones pequeñas y, si no saben nadar, cuidado. Con mojarse los pies en el mar ya es suficiente.

🚮 Toda la basura que generan debe llevársela a sus casas; no dejen bolsas tiradas entre las matas porque no colaboran con el cuidado del ambiente y, obviamente, afean el paisaje natural.

🔥 Si prenden fuego deben prestar atención a dónde lo hacen, y siempre apagarlo con agua y tierra para que ninguna ceniza encendida vuele y ocasione incendios no deseados.

La región ofrece a sus habitantes y al turismo en general la posibilidad de vivir en la naturaleza, y es hora de mirar con buenos ojos el potencial de la ciudad.

Comodoro Rivadavia tiene refugios naturales que conservan su estado más puro, y Barrancas Blancas es uno de ellos. Que cada visita sea un pacto para disfrutar y cuidar de esta inmensidad natural.