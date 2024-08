Bardas, colores únicos y un paisaje de ensueño: el Valle de la Luna, un rincón mágico para recorrer en la Patagonia

En un suelo casi desierto, con escasa vegetación y muy poca lluvia, se encuentra en medio del valle patagónico un rincón mágico, totalmente abstraído del ruido de la ciudad, con una belleza natural de grandes extensiones. Con colores únicos, que van desde el rojo intenso al amarillo claro, que se embellecen aún más con la caída del sol, se convierten en un lugar privilegiado para disfrutar de la luna, el cielo y las estrellas. Por su peculiar suelo, muchos afirman que es lo más parecido a Marte.

Conocido popularmente como el Valle de la Luna (con dos sectores rojo y amarillo) este destino invita a recorrer largos kilómetros de barda, áridos suelos, vegetación y aves que te atrapan para disfrutar de una jornada al aire libre, lejos de los ruidos, las preocupaciones y rodeados de una energía singular, que regala un paisaje indescriptible en las noches de luna llena.

Son lugares que se pueden conocer caminando, con bastones de trekking y mochila con todo lo básico necesario, o con la bici de MTB y el casco. Se puede disfrutar en grupo, con amigos o en familia. Los más chicos aprovechan para tirarse en “culipatín” y hay quienes no pueden evitar alguna corrida para trepar las cuestas.

Quien lo visite tiene por seguro que se llevará fotos “como sacadas de un cuadro” de recuerdo.

DÓNDE QUEDA

Se encuentra en las afueras de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Es una formación geológica que atrae a miles de visitantes durante todo el año.

Es uno de los mayores atractivos de Roca, hasta donde llegan los vecinos y cientos de turistas para disfrutar de una jornada al aire libre, practicar deportes o fotografía. El río sirve de espectacular marco para esta formación geográfica, que contrasta con el verde de las chacras cercanas.

Se encuentra en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, ubicada a tan solo 12 kilómetros de la ciudad, fue creada en 1997 por Ordenanza Municipal, con el objetivo de conservar el ambiente natural y modificado al sur del río Negro, para el uso público con fines científicos, educativos y recreativos.

Las bardas junto a la erosión del viento y la lluvia hicieron que se convierta en un sitio de caracteristicas muy singulares, donde se dibujan magicos paisajes de una belleza natural única.

Las características del terreno son propicias para la práctica de diversos deportes. Hay cañadones de techo arenoso y pesado, pronunciados declives, cuestas pedregosas y filos son un desafío para ciclistas, enduristas y quienes utilizan vehículos todo terreno.

Al singular paisajes suelen sumarse los parapentes multicolores que contonean la barda, haciendo gala de una absoluta libertad.

Está compuesto por rocas sedimentarias de las eras Mesozoica, Cretácica (120 millones de años) y Cenozoica período terciario (55 millones de años en adelante). En el camino se pueden encontrar caracoles marinos, madera petrificada.

Durante su recorrido se pueden observar águilas mora, jotes y otras aves que revolotea el lugar. La flora es variada a pesar de su aspecto desértico, se pueden encontrar jarilla, alpataco, coirón, jume, uña de gato, zampa, colapiche, molle, cactus matacebo, entre otras.

🔴VALLE DE LA LUNA ROJO

Atrae visitantes en todas las épocas del año. Su paisaje agreste de ambiente semi desértico, se caracteriza por la variedad de colores que tienen sus bardas, que van desde el rojo intenso hasta el amarillo claro, según el tipo de arena o arcilla que las componen.

El suelo es testimonio del paso de millones de años, es escenario de yacimientos fósiles y geoformaciones.

🟡VALLE DE LA LUNA AMARILLO

Esta ubicado al este de la Ruta Provincial N°6 y de extensión mayor al Valle de la Luna Rojo. Se puede acceder al lugar por la costa del Río Negro o por senderos alternativos, todos de modalidad peatonal. Aquí está restringido el uso de todo tipo de rodados por la fragilidad del terreno.

Se solicitar realizar actividades grupales con un número reducido de participantes, teniendo para la preservación de la flora, fauna y suelos.

🏔️CAÑADÓN LABERINTO

Forma parte del Valle de la Luna Amarillo y es conocido también como Cañadón Caracoles. Se originó hace decenas de millones de años durante el Paleoceno, cuando el Mar Rocanense cubría la región. Los sedimentos le dieron el color y su singular belleza de paredes moldeadas por las lluvias que arrastran sedimentos desde las bardas hacia el río.

🛣️CÓMO LLEGAR

Para llegar sin perderse en el intento, hay que llegar hasta la rotoda de la Ruta Nacional Nº22 de ingreso a la ciudad, de allí seguir por la ruta hasta la rotonda de Paso Córdoba donde se toma la Ruta Provincial Nº 6 hasta el puente que lleva el mismo nombre sobre el río Negro, a unos 8 kilómetros.

Luego hay que cruzar el puente y continuar unos 4 kilómetros por la Ruta Provincial Nº 6 hasta encontrarse con dos pequeñas capillas de Ceferino Namuncurá y el Gauchito Gil, allí es necesario bajar de la cinta asfáltica, tomar un sendero de tierra hacia el río y después de recorrer 1 kilómetro, doblar en el primer desvío a mano izquierda.

⚠️RECOMENDACIONES

*No hacer fuego en lugares no habilitados.

*No dañar la vegetación del monte.

*No molestar a las aves

*En caso de hacer asado o tomar mate, llevarse la basura.

*Respetar las indicaciones de los guardias

*Denunciar cualquier acción que cause efectos negativos en el terreno y sus visitantes, como ruidos molestos, utilización de cualquier elemento que lance proyectiles en contra de la fauna, extracción de tierra, vegetación, etc.