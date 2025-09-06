Zona franca en Chubut: manufactura industrial en Trelew y depósito fiscal en Comodoro para atraer inversiones

Durante la semana, el gobernador Ignacio Torres encabezó un acto que significó una especie de “relanzamiento” de las zonas francas de Trelew y Comodoro Rivadavia, ante el reciente cambio en el concesionario y la búsqueda de reactivación de la plazoleta fiscal, que se habilitó en el puerto de esta ciudad en la década del 90.

En diálogo con Actualidad 2.0, el presidente de la Agencia de Inversiones de Chubut, José Ignacio Bellorini, explicó las particularidades de cada emplazamiento y cómo podrían impactar en el desarrollo productivo de la provincia.

Bellorini recordó que las zonas francas existen en Argentina desde hace 30 años y en el mundo desde hace varias décadas, con experiencias pioneras en Irlanda, Estados Unidos y España.

Zona franca en Comodoro Rivadavia: qué implica y cómo beneficiará a la economía regional

Según explicó, estas áreas tienen tres modalidades principales: acopio de mercaderías, que ha sido la más habitual en Argentina; movimiento logístico y de cargas, con almacenamiento transitorio; y manufactura con valor agregado, modalidad que hasta ahora tuvo poca aplicación en el país pero que se busca potenciar en Chubut.

Comodoro: foco en astilleros, energía y cuenca hidrocarburífera

El funcionario destacó que la Zona Franca de Comodoro está llamada a desempeñar un papel estratégico “en la reconversión de la cuenca petrolera madura y en la provisión de bienes de capital para la industria energética”.

Entre los ejes señalados, mencionó la integración entre la zona franca y el astillero, en la que se apunta a la reparación de barcos (y, en un hipotético futuro, a la construcción). Además, apuntó al desarrollo de nuevos parques eólicos y equipos petroleros, que podrán ser acopiados sin pagar derechos de importación mientras permanezcan en la zona.

Bellorini remarcó que se trata de un perfil industrial y metalmecánico, con fuerte componente en la logística y el acopio, orientado a dinamizar sectores estratégicos vinculados a la energía.

El depósito fiscal: cómo funciona y qué beneficios aporta

Una de las ventajas más concretas del régimen es el uso del depósito fiscal, que permite importar equipos o insumos y mantenerlos en la zona franca sin pagar derechos de importación hasta el momento en que se nacionalicen. En este sentido, Bellorini ejemplificó con casos concretos:

“Si una empresa importa chapas navales para reparar un barco dentro del astillero radicado en la zona franca, no paga aranceles al ingreso -detalló-. Esas chapas se incorporan al proceso productivo y forman parte de un bien mayor (el barco), con lo cual la carga impositiva se diluye y, en algunos casos, puede ser directamente cero”.

Del mismo modo, añadió, si se importan palas eólicas o un equipo de perforación que recién se usará meses después, el empresario puede dejarlos en depósito sin pagar durante todo ese tiempo. Sólo al momento de sacarlos de la zona para utilizarlos en un yacimiento o parque fuera del régimen se deben abonar los derechos correspondientes.

De esta manera, el depósito fiscal otorga flexibilidad financiera: las compañías no inmovilizan capital en impuestos por mercadería que todavía no se usa y pueden planificar su inversión con más previsibilidad.

“No se trata de una exención total, sino de un beneficio de flujo de caja que puede resultar decisivo para la radicación de inversiones”, explicó el especialista en derecho tributario, con amplia trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires.

Trelew: agregado de valor en lana, fruta fina y pesca

En el caso de Trelew, la orientación será distinta. Allí se busca consolidar un perfil agroindustrial, aprovechando la cercanía con los valles productivos y el puerto de Rawson. El presidente de la Agencia de Inversiones subrayó que la zona franca norte se enfocará en:

Lana y derivados textiles, recuperando la tradición del parque industrial de los años 70.

Fruta fina del valle.

Pesca, especialmente el langostino, con la posibilidad de incorporar procesos de envasado o empanado que multipliquen el valor de exportación.

“Se trata de sustituir exportaciones primarias por manufacturas intensivas, generando divisas genuinas y empleo en la provincia”, señaló Bellorini.

Beneficios fiscales y el rol de los municipios

Además de los beneficios aduaneros —como la exención de derechos de importación para equipos industriales—, las zonas francas dependen del acompañamiento de los estados nacional, provincial y municipal.

Bellorini resaltó que Trelew ya avanzó con una ordenanza que libera a los usuarios de la zona franca del pago de tasas municipales. A nivel provincial, también existe una norma que excluye a estas operaciones de Ingresos Brutos.

En ese contexto, el pedido del gobernador Torres al municipio de Comodoro, invitándolo a adherir a este tipo de políticas de incentivos fiscales, apunta a igualar condiciones y mejorar la competitividad.

No es un free shop

Bellorini aclaró que una zona franca no debe confundirse con un free shop. “No se trata de vender perfumes o whisky sin impuestos. Es un régimen industrial, logístico y productivo. Su importancia radica en la posibilidad de generar inversión, valor agregado y empleo”, precisó.

Finalmente, el funcionario recordó que la normativa nacional prohíbe más de una zona franca por provincia, pero en este caso se autorizó un esquema excepcional: una misma concesión con dos emplazamientos (Comodoro y Trelew). “Es una sola zona franca con dos manifestaciones geográficas, cada una con un perfil productivo distinto pero complementario”, concluyó.