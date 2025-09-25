COMODORO
YPF realizará un simulacro de emergencia este jueves por la noche en la playa de tanques de Km.3
YPF informa que durante la noche de este jueves se realizará un simulacro en la Planta de Almacenamiento y Despacho de Combustibles ubicada en el barrio General Mosconi, Km3, con el objetivo de poner en práctica el Plan de Emergencia.
Este jueves YPF informó que por la noche realizará un simulacro en la Planta de Despacho de Combustible de Km3, con el objetivo de poner en práctica el Plan de Emergencias.
El ejercicio se desarrollará con un gran despliegue y la participación de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, policía, ambulancias, entre otras entidades.
Durante el ejercicio, que es una simulación de un incidente, podrá observase la presencia de humo y la activación de las sirenas como parte de la práctica.
Por Raúl Figueroa
Por Raúl Figueroa
