Este jueves YPF informó que por la noche realizará un simulacro en la Planta de Despacho de Combustible de Km3, con el objetivo de poner en práctica el Plan de Emergencias.

El ejercicio se desarrollará con un gran despliegue y la participación de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, policía, ambulancias, entre otras entidades.

Durante el ejercicio, que es una simulación de un incidente, podrá observase la presencia de humo y la activación de las sirenas como parte de la práctica.