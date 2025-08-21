YPF ofrece hasta un 9% de descuento en cargas nocturnas: cómo acceder y a partir de cuándo

YPF anunció este miércoles nuevas medidas para incentivar la carga de combustible durante la madrugada, en un intento por equilibrar la actividad de las estaciones y mejorar la eficiencia operativa. La compañía destacó que la iniciativa busca adaptar la red a la demanda real, evitando aglomeraciones en horarios de mayor circulación.

La estrategia forma parte de un plan más amplio para digitalizar el pago de combustibles y fomentar el uso del sistema de autodespacho, aún poco extendido en el país. La empresa explicó que la medida se dirige exclusivamente a usuarios particulares y que las empresas quedan excluidas.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, recordó que la primera etapa de la promoción nocturna, con un 3% de descuento, permitió reducir en un 40% las pérdidas en menos de un mes. “Es una forma de generar un acuerdo con la gente: ellos nos ayudan a mantener activa la red en horarios más complicados y nosotros les devolvemos el esfuerzo con una rebaja directa en el surtidor ”, afirmó en diálogo con Alejandro Fantino en Neura.

Desde el 20 de agosto, los clientes que paguen con la app oficial de YPF obtendrán un 6% de descuento en cargas nocturnas, mientras que quienes utilicen estaciones con autodespacho podrán acceder a un 9% de rebaja. La medida cubre un límite de 150 litros por usuario y está vigente hasta las 6 de la mañana, con el objetivo de incentivar la actividad en franjas de baja demanda y reducir pérdidas operativas.

Según YPF, la medida también busca consolidar la presencia digital de la compañía frente a otras herramientas de pago como Mercado Pago , que ya se usan habitualmente en estaciones de servicio. Además, se pretende familiarizar a los usuarios con el autodespacho y generar mayor trazabilidad de las operaciones.

En un contexto de aumentos constantes en los combustibles, la promoción representa un alivio económico para los automovilistas, al tiempo que permite a la empresa equilibrar sus cuentas operativas y mantener la red activa en horarios críticos.

La petrolera aclaró que la medida aplica únicamente para usuarios particulares, que pueden cargar hasta 150 litros al mes, y que la bonificación extra del 3% en autodespacho se suma al descuento base del 6%, alcanzando así el 9% en determinados puntos.