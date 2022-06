Yohsva Montoya, el joven de 23 años que deslumbró a todos con su talento en "La Voz Argentina", regresó este martes a Gaiman, su ciudad natal, donde lo esperaba desde temprano una multitud de vecinos que se reunieron en forma espontánea para darle un cálido y afectuoso recibimiento.

"Me siento muy nervioso pero también lleno de cariño; es un privilegio esto para mi, me está yendo bien y lo estoy dando todo por este pueblo", fueron las primeras palabras que le salieron a Yhosva ni bien descendió del auto y pisó el suelo gaimense.

Yhosva pasó a la segunda etapa del reality que se emite por Telefé y fue elogiado por un jurado integrado por Ricardo Montaner, Soledad Patorutti, Lali Espósito y los hermanos Mau y Ricky. Ahora se prepara para afrontar el próximo desafío y recibió el cariño de todo un pueblo que estaba esperándolo para abrazarlo.

"Estas cosas se ven muy lejanas para nosotros que somos de acá. Es hermoso porque no está tan lejano como una piensa, está a un pasito del miedo; me pasó de tener miedo de viajar en avión", admitió Yhosva.

Yhosva dio un concierto gratuito en la plaza principal de Gaiman, con su guitarra, en el que cantó para todos los presentes "Avanzar", la canción de Nahuel Penissi que hizo emocionar a todos, y el clásico "Alfonsina y el Mar", que dejó sin aliento a los presentes.

También el joven se dio el gusto de intepretar un tema folclórico con su amigo Lautaro, quien lo acompañó desde un principio en cada nuevo desafío. "Con Lautaro arrancó todo, por cosas de la vida él no pudo estar pero eso ni dice nada; es un taltenoso y sé que él está feliz por mi", presentó a su amigo.

El intendente de Gaiman, Darío James, felicitó a Yhosva y le prometió que siempre lo van a estar acompañando en este viaje que recién empieza y no dudó que lo va a llevar muy lejos en su carrera artística. "Sé por su calidad de persona y artista, que va a llegar muy lejos, siempre vamos a estar acompándolo", dijo James.

Jorge Montoya, el papá de Yhosva, agredeció emocionado a toda la gente de Gaiman y de otras localidades de la zona que se acercaron para darle la bienvenida a su hijo. "Sé que él va a llegar más arriba porque es impresionante la voz que tiene", confió.

Por último, Yhosva dijo que a pesar de la distancia, su familia, sus amigos y los vecinos del pueblo, son los que les dan fuerzas para afrontar los próximos desafíos de La Voz Argentina.

"Uno quiere estar con su familia obviamente, pero ellos me hacían sentir que estaba con ellos todo el tiempo y toda la gente de acá también. Yo le decía a mi hermano que lo extrañaba un montón pero me dan fuerza y eso me ayudaba a darlo todo", concluyó la joven promesa chubutense.