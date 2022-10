Yhosva Montoya se presentó este jueves por la noche en el cierre del 136° aniversario de la ciudad de Trelew, en la Sociedad Rural del Valle.

El chubutense ganador del reality La Voz Argentina, viene de destacarse en los escenarios de Rawson, Gaiman y Dolavon. Fue el artista principal del cumpleaños de la ciudad de Trelew, en que compartió escenario con otros artistas locales.

En la previa del show Yhosva dialogó con ADNSUR en exclusivo, donde comentó cómo fueron sus inicios en la música, el agradecimiento al pueblo chubutense por su cariño y los próximos proyectos que tiene por delante.

Sus comienzos en la música

“Empecé desde muy chiquito con folclore, probando instrumentos, me regalaron mi primera guitarra a los 5 años”, dijo Yhosva Montoya.

El joven hizo referencia a la muerte de su madre, episodio que le tocó vivir a la corta edad de 10 años. “Creo en las enseñanzas que me dejó mi papá y toda mi familia. Pasamos un golpe duro que fue la perdida de mi mamá cuando yo tenia 10 años, y la vida se trata de salir adelante”, señaló.

El mensaje del joven siempre es hacia los jóvenes: “Quiero demostrarles a los jóvenes que cada uno tiene que luchar por sus sueños, porque se cumplen”.

Yhosva comentó que gran parte de la felicidad que tiene al subir a los escenarios, es gracias a su familia y amigos. “Mi hermano está tocando conmigo, y la banda son amigos que tocan desde hace mucho tiempo. Me quisieron poner músicos profesionales con otra compañía, pero yo no quise. Creo que el mayor placer es compartir”.

“El baterista es un amigo que me acompaña desde mis principios. Comenzó tocando un cajón peruano y ahora toca una de las mejores baterías del mundo. Para el también es raro, cada musico que sube lo hace con las ganas y agradecido por lo que la vida les da. Mi hermano es mecánico, y que se de el gusto de hacer lo que le gusta es impresionante”, comentó emocionado.

Próximos proyectos

El 29 de octubre cantará en el Movistar Arena junto con Soledad Pastorutti.

“La idea es presentarnos en todas las fechas que podamos, estamos recorriendo las ciudades del valle, era lo que yo quería, estar en mi provincia”.

Hasta el momento el artista tiene fechas hasta el mes de enero, y se encuentra aguardando que la productora asigne una fecha para comenzar a grabar.

En cuanto a los desafíos musicales, Yhosva comentó que es muy abierto a los géneros. “el folclore es mi raíz, pero no le doy mucha importancia al género, sino a lo que transmite. Tenemos algunos temas de cumbia, otros melódicos, otros rockeros. Lo que me atrae es que me llegue un sentimiento y que yo pueda transmitir eso al público”.

Por último, el artista envió un cálido saludo a todos los chubutenses. “Les agradezco mucho por estar acá”.