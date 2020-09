COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) - El hermano Yanina Montes, Mariano, y su mamá, Mónica Castro, dialogaron con Actualidad 2.0. Contaron cómo era la joven asesinada, quien había llegado a Comodoro hace nueve años. La mujer relató que su hija ya había recibido, por parte del acusaso, una "golpiza que la dejó inconsciente". La joven asesinada de 86 puñaladas tenía otros dos hijos de 10 y 13 años, que se encuentran con su abuela en general Alvear, Mendoza.

Desde la ciudad de General Alvear (Mendoza), el hermano de Yanina agradeció a las “chicas de todos los colectivos de Comodoro y Chubut, que nos están escribiendo y apoyando en esta situación a la familia. Destacó además el apoyo de la abogada, Olga Figueroa ,quien tomó el caso como querella y agradezco la marcha de hoy. Que no sea un caso más. Pedimos justicia, que esta persona que se entregó pueda comparecer y que hagan todo lo que tengan que hacer para meterlo preso”, reclamó Mariano.

“Mi hermana salió de General Alvear buscando suerte. Tiene un hijo que se llama Joel, era muy madre. Estaba pendiente siempre de él. Ella tenía dos hijos más acá que viven con mi madre: Benjamín y Román”, contó el hermano de la víctima.

Los nenes tienen “10 y 13 años”, relató Mónica Castro, la mamá, y comentó que su hija era “muy buena persona, cariñosa y solidaria; muy madraza. Por más de que los hijos estén acá porque son un poco más grandes ella siempre estaba preguntando por ellos, enviándoles regalos, siempre pendiente”.

La mujer contó que Yanina “buscaba cada dos por tres un trabajo; por ahí no lo encontraba o trabajaba muy poco tiempo. Hacía comida casera para vender, vendía ropa en alguna feria para rebuscársela y mantener al nene que tenía”.

Sobre la denuncia por violencia de género a su expareja, actual acusado por el femicidio, explicó que le contó que “él le había dado una paliza muy grande que la dejó inconsciente. No me aclaró mucho si fue a hacer la denuncia. Le sugerí y le pedí que se alejara de esa persona; ella me decía que no y hemos estado hablando con ella y me daba cuenta de que esa relación no se había cortado. Hace unos 15 días hablamos y él opinaba de atrás y ella se notaba que no quería hablar mucho”, dando a entender que “pareciera que se estuviera cuidando de hablar”.

Sobre la audiencia de control de detención, Mariano manifestó que “la presenciamos vía remota. Nos dieron los detalles realmente escalofriantes” sobre el ataque a la joven.