Ya rige el nuevo sistema para patentar autos: el paso a paso del trámite 100% digital

A comienzos de este año, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció un cambio radical en la forma de inscribir los vehículos 0km: el trámite pasaría a ser 100% digital. Ocho meses después, esa promesa se cumplió. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, confirmó que el sistema ya se encuentra operativo, permitiendo que un comprador acceda al título y la cédula de su auto nuevo a través de la aplicación Mi Argentina, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina del Registro Automotor.

La medida, oficializada a través de la disposición 74/25, fue celebrada por funcionarios como el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó los avances en la digitalización. "Completa el circuito para la digitalización total de la inscripción de los vehículos nuevos que ya no requiere presencia física alguna ni de vendedor ni de comprador en ninguna de sus etapas. Es un primer paso para la digitalización plena de todas las transferencias. Damos así un paso más en la reforma de este trámite que tanto nos irrita a los argentinos", resaltó el funcionario en la red social X.

Adiós a la burocracia: cómo funciona el nuevo sistema

Para implementar esta modernización, se dispuso la creación de un Registro Único Virtual (RUV) , que opera a través del sistema denominado Registro Único Nacional del Automotor (RUNA) . El objetivo de esta plataforma es centralizar y simplificar todos los trámites vinculados a la compra de automóviles, motocicletas y maquinaria agrícola.

El viceministro Amerio detalló el impacto directo de este cambio. “Antes, el proceso era presencial en los registros seccionales, con formularios costosos y mucha burocracia; podía demorar hasta una semana”, comentó. Ahora, el procedimiento se invierte y agiliza por completo.

El nuevo paso a paso es el siguiente:

Carga de datos en la concesionaria : Cada agencia oficial carga la información del vehículo y los datos del comprador directamente en el sistema RUNA. Pago de aranceles online : El ciudadano abona el arancel correspondiente desde la web, sin intermediarios. Validación de identidad : El comprador firma y valida su identidad de manera electrónica, utilizando herramientas de identificación digital. Recepción de la documentación : Una vez completado el pago y la validación, el comprador recibe el título del automóvil por correo electrónico y la cédula verde digital aparece automáticamente en la aplicación Mi Argentina . Entrega del vehículo : Al finalizar estos pasos, el comprador puede retirar el vehículo de la concesionaria, que ya cuenta con las chapas patentadas para su colocación inmediata, dejándolo listo para circular.

Menos costos y más agilidad: los beneficios del cambio

Además de la evidente simplificación de los tiempos, el nuevo sistema trae consigo una importante reducción de costes. “Cabe destacar que, cuando trabajó este gobierno, el costo de inscripción bajó del 2% al 1%, y ahora lo hace del 1% al 0,8% para aquellos que inscriban digitalmente su vehículo, lo que implica un 20% de descuento adicional”, sostuvo Amerio sobre la nueva medida, según informó El Cronista.

Este incentivo económico busca fomentar la adopción masiva del sistema digital, que no solo beneficia al ciudadano, sino que también descomprime la carga administrativa de los registros seccionales. La posibilidad de realizar el trámite en cualquier momento y desde cualquier lugar representa uno de los mayores avances en la materia.

El primer patentamiento digital y el futuro del sistema.

Con la nueva operatoria ya en funcionamiento, se llevó adelante el primer patentamiento 100% online de la Argentina. La hazaña la protagonizó la concesionaria “Imola Autos” , que comercializa modelos de la marca china Baic. Desde la empresa celebraron el hito con un comunicado contundente: "No más formularios, escribano ni Registro Automotor. Ahora se puede patentar y retirar el vehículo en el acto, las 24 horas durante todos los días del año".

Este primer caso exitoso marca el inicio de una nueva era para los trámites vehiculares en el país. Asimismo, el funcionario de la cartera de Justicia indicó que el plan a futuro es aún más ambicioso: el objetivo es que el RUNA centralice todos los trámites automotores , incluyendo las transferencias de vehículos usados, lo que eventualmente podría significar el fin de la burocracia histórica asociada a la compra y venta de autos en Argentina.