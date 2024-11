Polémica Pablo Duggan quiso agredir a Nik por un posteo a favor del gobierno, y lo criticaron por no saber interpretar textos El humorista hizo una publicación destacando el anuncio oficial de abrir la importación para algunos productos y resaltando que eso estaba haciendo bajar los precios. El periodista lo cuestionó por los ventiladores que utilizó como ejemplo, pero en las redes no lo perdonaron por "no saber interpretar textos".