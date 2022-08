La aplicación WhatsApp continúa adoptando medidas para reforzar la privacidad de las cuentas de los usuarios. Ahora ya es posible esconder el estado activo o “en línea” desde la propia aplicación.

Esta función se venía probando durante mucho tiempo en el programa Beta de WhatsApp. La nueva herramienta se encuentra disponible oficialmente para todos los usuarios de iOS y Android.

Que pasos se deben seguir

Antes de comenzar, hay que asegurarse que la aplicación no tenga actualizaciones pendientes en Google Play Store de Android y en la App Store de Apple. Si ya se actualizó la aplicación y aún no aparece disponible la función, no hay de que preocuparse, ya que todavía se está desplegando de manera paulatina por todo el mundo.

Primero, abrir WhatsApp y presionar el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho, en Android, luego tocar sobre los Ajustes; para el caso de iOS tienes que oprimir el ícono de la rueda dentada o engranaje (abajo a la derecha).

Ahora, ingresar en el apartado de Cuenta >Privacidad.

Aquí se verá una nueva pestaña denominada “Última conexión y en línea”, hay que apretarla.

Finalmente, se podrá decidir si la conexión la verán "Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto” o “Nadie”.