Nadie duda de que los grupos de WhatsApp son una ayuda sumamente útil, pero a la hora de culminar su utilidad pueden volverse muy molestos. Muchas veces sus notificaciones llegan a distraernos de cualquier tarea o necesidad que nos sea urgente en determinado momento.

Por eso, a continuación te contamos la fácil manera de poder silenciarlos definitivamente y así olvidarnos de ellos de alguna vez por todas. Se trata de una función bastante reciente en el servicio de mensajería celular que se integró en una de sus últimas actualizaciones.

La opción de eliminar esta clase de notificaciones de una vez por todas solamente está disponible para celulares con sistema operativo Android. Sin embargo, se trata de una versión beta, a la cual se puede acceder solamente siendo aprobado como tester desde la tienda Google Play.

Si estamos dentro de esta categoría lo único que se debe hacer es mantener apretado el dedo sobre un grupo en WhatsApp. Una vez que esté seleccionado, aparecerá la opción de silenciarlo pero, como antes aparecía “8 horas, una semana o un año”, ahora aparecerá como última opción “siempre”.

No obstante, si uno no forma parte de este selecto grupo, lamentablemente no podrá ingresar debido a que Google confirmó que ya no se encuentra con más vacantes. Sin embargo, si esta prueba resulta efectiva, se espera que la función llegue a WhatsApp en los próximos meses. Esto dependerá del impacto de la prueba que se está llevando a cabo actualmente en la aplicación.