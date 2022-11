Wanda Nara recordó, muy triste, su escandalosa separación de Mauro Icardi y cómo el futbolista le contó de su infidelidad con la China Suárez.

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’. Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en Argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja", comentó.

"Ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, agregó.

Posteriormente, la empresaria indicó: “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que había visto a una persona”.

"Me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”, cerró.