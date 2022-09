Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: "Me resulta muy doloroso vivir este momento"

Tras los rumores de crisis que vienen surgiendo en relación al matrimonio de Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, finalmente este jueves la modelo y empresaria confirmó la separación por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

Días previos, el futbolista había intentado apagar la especulación sobre su relación, e intentó dejar en claro en una publicación de declaración de amor para la madre de sus hijas Francesca e Isabella que no estaban separados, sino que ella estaba en Argentina sólo por compromisos laborales. El último posteo de la pareja en el Instagram de Icardi:

Pese a ello, la empresaria sorprendió a todos con un sentido posteo, en el que confirma con sinceras palabras el fin de su relación.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí”, fue el comienzo del mensaje.

Y agregó, “No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido que puedan entender no sólo por mí, también por nuestros hijos. Wanda”, concluyó la mediática, quien actualmente es una de las investigadoras en el reality de canto y entretenimiento que se transmite por Telefé “¿Quién es la máscara?”.