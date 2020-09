BUENOS AIRES (ADNSUR) - Guillermo Cidade tiene 54 años, y es conocido popularmente como "Walas", o también como "el líder de Massacre". Comenzó con los primeros síntomas e intentó manejarlos sin ir al médico, un error que casi le cuesta la vida.

Así lo contó en un video que se hizo público: "Tuve una experiencia de dos semanas. La primera estuve yo intentando manejar las cosas desde casa, la fiebre altísima que tenía, iba de 38 a 40. Fue una pesadilla física y emocional. Insomnio, inapatencia, una cosa horrorosa".

Como los síntomas persistían y el cuadro era cada vez peor, Walas fue internado en la clínica Bazterrica en Capital Federal: "Estuve ahí una semana, con oxígeno y bajo 10 fármacos orales e intravenosos. Me salvaron la vida. Estoy muy agradecido con la gente del cuarto piso y de la clínica en general", así lo detalló La Nación.

Cada noche de esa semana, mientras los síntomas disminuían lentamente el artista comenzó a entender la enfermedad desde otro lugar. "Todas las noches miraba por la ventana y pedía por favor que a nadie le falte una cama, un respirador, un plato de comida o un sanguchito. Esto no es conspiracionismo ni mentira. El coronavirus es real, es un monstruo, un minidragón que te ataca. Lo que me pasó a mí no se lo deseo a nadie, ni a los que inventaron el virus".

Hoy, el mensaje de Walas es de prevención y de cuidado: "Ya estoy en casa siguiendo con mi tratamiento desde acá, bajando de a poco esos diez fármacos. No hay que hacerse el Di Caprio en El renacido. Ante cualquier síntoma que tengas rápidamente andá a controlarte. Y por favor cuidarse, no salir al pedo. Es realmente una pesadilla".