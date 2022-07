Después de varios idas y vueltas, y entredichos sobre las infructuosas negociaciones para que Mirtha Legrand retome el ciclo de los almuerzos televisivos, finalmente la actriz y conductora se reunió con el gerente de programación de Eltrece y se llegó a un acuerdo.

Eltrece seguirá siendo el canal para ver a La Chiqui y así lo confirmó ella junto a Adrián Suar en la previa al estreno de la obra de teatro “Piaf”.

El gerente de programación del canal confió en un móvil de Telenoche que “está todo bien” por su parte y la de su grupo: “Hoy mandamos a las correcciones del contrato, y esperemos que mañana a la mañana se termine de definir”.

El actor y gerente de programación de Eltrece confió que la conductora seguirá con sus programas de sábado por la noche y los almuerzos del domingo al mediodía. Y la bomba fue cuando Suar lanzó la fecha: “Septiembre” y aseguró: “Juana y Mirtha, las dos”.

Juanita Viale ahora recibirá a su abuela como invitada especial, en su propio programa. La actriz fue la reemplazó y renovó un ciclo con más de cincuenta años de historia.

Cuando Mirtha Legrand llegó al teatro, todas las cámaras la enfocaron y los periodistas no dudaron en preguntarle por la hermosa noticia de su regreso a la pantalla chica. Primero se hizo la indiferente con un “no sé, no sé, no estoy al tanto” pero luego dio detalles.

“Él dice que si pero hay otro que tiene que convencerse”, dijo Mirtha en clara referencia a su nieto Nacho Viale y ante preguntas por los montos de los contratos, La Chiqui soltó: “¿Querés que te diga algo? No tengo idea de cuánto gano”.

“Yo tengo ganas de volver a trabajar, lógico”, dijo Legrand y confirmó que su nieta Juana Viale saldría los domingos y ella las noches de los sábados.

“En Eltrece me siento muy cómoda porque son muy amorosos conmigo, porque siempre me apoyan y me alientan. Tenés rating, te felicitan, no tenés y no te dicen nada”, cerró.

Con información de Los Andes