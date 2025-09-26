Este domingo, las familias del Jardín 421 de Comodoro Rivadavia volverán a vivir la magia de las carrozas con un desfile que recorrerá las calles cercanas a la institución. Padres, docentes y niños trabajaron durante semanas en la creación de las estructuras que representarán a cada sala. La iniciativa, nacida de una propuesta espontánea, busca rescatar una costumbre que marcó la identidad cultural de la ciudad.

Después de más de una década, las carrozas regresan a Comodoro Rivadavia. Este domingo, la comunidad del Jardín de Infantes N.º 421, ubicado en la calle Doctor Tejo antes de la avenida Kennedy, será protagonista de un evento cargado de alegría, unión familiar y recuerdos de tradiciones que parecían perdidas.

“Vamos a estar haciendo una reiniciación de lo que son las carrozas. En el turno mañana participarán ocho salas con diferentes temáticas, cada una representando a su mascota. Lo mismo ocurrirá en el turno tarde. Habrá dos secuencias de desfiles: el primero de 9 a 10.30 de la mañana, y el segundo desde las 13.30 con el mismo recorrido”, explicó Alejandra, mamá de uno de los alumnos del jardín, en diálogo con ADNSUR.

El recorrido será de aproximadamente diez cuadras y contará con la asistencia de personal de Tránsito y la Policía, para garantizar la seguridad de los niños y sus familias. La caravana partirá desde la calle Doctor Tejo, pasará por avenida Callao, luego por Kennedy y Constituyentes, para finalmente regresar al jardín, donde se celebrará la estudiantina junto a toda la comunidad educativa.

La iniciativa surgió como una idea entre padres y rápidamente se transformó en un proyecto colectivo. “En realidad fue como una propuesta, y de ahí todos los papás se engancharon de una. Hay docentes jóvenes que nunca habían visto carrozas, y eso también nos motivó. Empezamos hace tres semanas y hoy ya estamos culminando los preparativos para que el lunes podamos hacer el desfile”.

Alejandra destacó la participación activa de todas las familias: “Es una iniciativa de los papás en conjunto con los directivos. Se ha trabajado muchísimo, con mucha predisposición. El ambiente dentro del jardín es muy familiar, hay alegría y solidaridad. Cada uno aporta lo que puede: el que no tiene, colabora con otra cosa; el que sabe, enseña; y así se armó un trabajo colectivo hermoso”.

Las carrozas, que años atrás eran parte de los festejos de la ciudad, no se realizaban desde hacía 13 años en Comodoro. Para muchos, se trata de recuperar una tradición perdida y adaptarla a las nuevas generaciones. “Parece que todos estábamos esperando algo lindo así. Los nenes están expectantes, se ilusionan con ver sus carros y muñecos gigantes. El barrio mismo se sorprendió en estos días viendo llegar las estructuras, los materiales y todo lo que armamos con tanto esfuerzo.”

La propuesta, además, se vincula con la celebración del Día del Estudiante y la estudiantina escolar. En ese marco, el desfile no solo será un homenaje a las infancias, sino también una invitación a toda la comunidad a ser parte de un evento que busca instalarse nuevamente en el calendario cultural.

“¿Quién te dice que no se transforma en una tradición del jardín? Capaz que lo hacemos todos los años, y por qué no sumar a otros jardines en una gran celebración para toda la ciudad”, se entusiasmó Alejandra.

Este domingo, entonces, no será un día más para Comodoro. El regreso de las carrozas promete emoción, color y la posibilidad de revivir en las calles una costumbre que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Para el Jardín 421, y para quienes se acerquen a acompañar, será también la confirmación de que la unión de las familias y la fuerza de la comunidad pueden devolver vida a las tradiciones más queridas.