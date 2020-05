COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la Subsecretaría de Fiscalización del Municipio, se informó que

por la cantidad de pedidos y a los fines de desalentar la superpoblación canina en la ciudad, se reestablecerá esta semana el servicio de esterilización gratuita, en dos tráiler: uno ubicado en el edificio de licencias de conducir (Km.3) y otro en las calles Dalle Mura y Pedro Pablo Ortega del barrio Industrial.



Los interesados pueden sacar el turno para su mascota (hasta cuatro por persona) de lunes a viernes de 9 a 13 horas comunicándose vía whats app al 2975400388. En este contexto, no se permitirán personas acompañadas.



Además habrá una persona menos que la habitual arriba del tráiler con motivo de mantener distancia entre los trabajadores, y por esta razón también se esterilizarán hasta 20 mascotas por día.



En el marco de la pandemia mundial del coronavirus y con la cuarentena preventiva obligatoria que continúa, se establecieron una serie de requisitos para la presentación de los animales y el cuidado sanitario de las personas.



*Requisitos de presentación de los animales*



1. Cantidad máxima de animales por día por persona: cuatro



2. Todo animal presentado a cirugía deberá contar con protección (bozal, caja de traslado o bolso/correa) sin excepción.



3. El estado de higiene del animal al momento de la presentación debe ser óptimo, quedando sujeta su intervención a los resultados que arroje la revisación efectuada por los médicos veterinarios al momento de la

presentación. El incumplimiento de los requisitos mínimos necesarios dará lugar a la suspensión de la cirugía y la pérdida del turno solicitado sin reclamo por parte del solicitante.



4. El estado de agresividad del animal será evaluado por los profesionales quienes determinarán si el mismo es apto o no para la cirugía, motivo pasible a la suspensión de la cirugía y perdida del turno sin reclamo.



*Requisitos a cumplir por el Propietario y/o solicitante*



1. Presentación de DNI.



2. Tapabocas obligatorio.



3. Solo se podrá hacer presente una persona sin importar la cantidad de animales a presentar a intervención (hasta 4), acreditando su identidad con presentación de DNI. No se aceptará que se delegue a terceras

personas el traslado y presentación de los animales a cirugía. El incumplimiento de este punto dará lugar a la suspensión de la cirugía y perdida del turno solicitado.