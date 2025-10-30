La Noche de las Heladerías 2025 volverá a ser uno de los eventos más esperados por los amantes del helado artesanal en toda Argentina. Esta novena edición está programada para el jueves 13 de noviembre desde las 19:00 horas y forma parte de la 41.ª Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se extenderá del 10 al 16 de noviembre, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA).

Durante esta jornada, más de 500 heladerías artesanales de todo el país abrirán sus puertas con promociones especiales que incluyen el clásico 2x1 en cuarto kilo, descuentos en potes y cucuruchos, y degustaciones gratuitas. Además, la mayoría ofrecerá nuevos sabores de temporada, creados especialmente para la ocasión, combinando creatividad e innovación con la tradición que define al helado artesanal argentino.

El evento no solo busca impulsar el consumo, sino también destacar la calidad del helado artesanal, que se diferencia del industrial por estar elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, y siguiendo recetas tradicionales que son un orgullo nacional. La Noche de las Heladerías es una celebración que une a productores, maestros heladeros y consumidores en una experiencia que resalta la pasión y el esfuerzo detrás de cada cucurucho.

A lo largo de la noche, los clientes podrán disfrutar de shows en vivo, sorteos y actividades temáticas pensadas para toda la familia, haciendo de esta una propuesta no solo deliciosa sino también festiva y cultural. En línea con su compromiso social, AFADHYA mantendrá las acciones solidarias de ediciones anteriores, colaborando con organizaciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el comedor “Los Piletones” y Casa del Teatro. Estas acciones reflejan una fuerte vinculación comunitaria, mostrando que la Noche de las Heladerías es también una noche de solidaridad.

EL FUTURO ES ARTESANAL

El lema de esta edición, “El futuro es artesanal”, invita a valorar la autenticidad y la conexión humana que caracterizan este oficio, cada vez más relevante en un mundo dominado por lo digital. El evento tiene reconocimiento oficial, declarado de interés cultural por la Legislatura porteña y Marca País por el Ministerio de Turismo, consolidándose como un fenómeno federal que impulsa la gastronomía artesanal argentina.

A nivel nacional, miles de personas ya se preparan para esta noche especial, que tradicionalmente genera largas filas y gran movimiento en los locales participantes. Los maestros heladeros aprovechan para compartir su conocimiento y dedicación, afianzando el rol del helado como un símbolo de identidad popular y de reunión comunitaria.

Durante toda la Semana del Helado Artesanal, que precede a la Noche de las Heladerías, se desarrollarán diversas actividades y promociones para resaltar aún más la importancia de este producto y su elaboración. En los días previos, AFADHYA difundirá el listado oficial de heladerías adheridas y sus promociones mediante su sitio web y redes sociales, permitiendo a los consumidores planificar su recorrido.