COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ante la gran afluencia de gente en la zona céntrica de la ciudad que se registró en las últimas horas, pese a la vigencia de la cuarentena por el coronavirus, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia decidió volver a implementar el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

El subsecretario de Recaudación de la Municipalidad, Israel Coen, confirmó que a partir de este miércoles comenzará a regir el SEM, con la intención de poder disuadir que la gente que tiene que hacer un trámite se quede en vano en el centro. “Vimos mucho tránsito de vehículos y también gente caminando en el centro, queremos desalentar eso”, indicó a ADNSUR.

Asimismo, explicó que el estacionamiento se había suspendido desde el día 15 de marzo "y en virtud de que vemos que la gente se acerca al centro, se estaciona y se queda, estamos tratando de desmotivar eso para cuidarnos y quedarnos en la casa”.

Cohen además aseguró que es oportuno volver a instrumentar el estacionamiento medido: “porque la gente que tenga que hacer alguno de los trámite que están permitido, lo haga de manera puntual y regrese a su casa”.

“Los chicos ya están en la calle haciendo los controles como habitualmente lo hacían, para que la gente ya los visualice y se den cuenta que volvió el sistema; y desde mañana (miércoles) ya se realizarán infracciones a quienes no lo hayan activado como corresponde”, puntualizó.

Asimismo, manifestó que “la idea no es recaudar, sino que la gente tome conciencia y no se quede paseando, cuidarnos todos porque la cuarentena sigue, tenemos suerte que no tenemos por ahora casos positivos en la ciudad pero tenemos que extremar las medidas para que esto continúe así”.

Los chicos del SEM tendrán todas las medidas de higiene y prevención necesaria, con barbijos: “Se les desinfecta el teléfono y no van a tener que tocar nada, además se ponen en el lugar trapos con lavandina para que los zapatos se desinfecten en entrada y salida”.

