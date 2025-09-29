Este lunes se realizarán asambleas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en 21 aeropuertos de todo el país para denunciar que el sistema aeroportuario argentino atraviesa una situación crítica por incumplimientos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en auditorías internacionales.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que “la seguridad de todos los vuelos está amenazada. La ANAC incumple auditorías internacionales y provoca una crisis grave en todo el sistema aerocomercial argentino”.

En este marco, advirtió que si se producen demoras o afectaciones en el normal funcionamiento de los aeropuertos por las asambleas a realizarse “es exclusiva responsabilidad del Gobierno”.

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial en vuelos domésticos

La denuncia se da en el marco de la alerta roja emitida hace pocas semanas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que alertó que la capacidad de control del organismo argentino está reducida y que se necesita incorporar personal para reducir riesgos operativos. “Esto no es joda —enfatizó Aguiar—, son organismos internacionales los que están advirtiendo la gravedad de la situación”.

Desde ATE también apuntaron contra las políticas laborales del Gobierno. En este sentido, señalaron que el congelamiento salarial, la flexibilización de condiciones de trabajo y los recortes presupuestarios deterioran aún más la situación. Reclaman la reapertura urgente de la paritaria sectorial, que lleva dos años sin actualizarse, y advirtieron que desde diciembre de 2023 el poder adquisitivo de los trabajadores perdió un 45%.

Subasta online de vehículos secuestrados en Chubut: requisitos y paso a paso para participar

Entre los principales reclamos se destacan:

Aumento salarial urgente.

Pase a planta permanente de 200 trabajadores precarizados.

Incremento del “Módulo ANAC” en un 20%.

Implementación del pago de “Suplemento de Zona”.

Aumento del “Adicional Función Aeronáutica Crítica”.

Pago de “Título” y “Adicional Función Aeronáutica” a distintos sectores.

Modificaciones en suplementos y creación de adicionales para compensar desigualdades.

Las medidas de fuerza podrían generar demoras en vuelos durante la jornada. Desde el sindicato responsabilizan al Gobierno por no garantizar condiciones laborales ni presupuestarias adecuadas para asegurar la seguridad aérea.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR