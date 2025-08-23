Buenas noticias para Bariloche en plena temporada invernal. Desde la empresa que mantiene la concesión de las actividades en el cerro Catedral, anunciaron que la temporada de esquí se mantendrá abierta oficialmente hasta el 30 de septiembre. 

Además, si las condiciones de nieve lo permiten, podría extenderse incluso hasta octubre, brindando más días para disfrutar de la montaña.

Foto ilustrativa.
Foto ilustrativa.
El centro de esquí compartió la información a través de sus canales oficiales, alentando al público a aprovechar al máximo lo que queda del invierno. 

También recomendaron descargar su aplicación oficial, donde se pueden consultar en tiempo real las condiciones de las pistas, actividades disponibles, promociones vigentes y el pronóstico del clima.

La nieve comenzó a caer el jueves por la tarde en la zona de montaña y continuó durante el viernes. Si las nevadas se mantienen, existe una alta probabilidad de que la temporada se prolongue.

A quienes aún no se han acercado o quieren repetir la experiencia, les queda tiempo para subir a la montaña y disfrutar de la magia invernal en Bariloche.

