Volverán a juzgar a los acusados por la muerte de dos nenes aplastados por un árbol en un Parque Nacional

Parecía una historia cerrada, pero no lo estaba. Ocho años después del trágico accidente en el camping Lolen, dentro del Parque Nacional Lanín, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reabrir el caso y ordenó que los seis imputados sean juzgados nuevamente.

El expediente investiga el hecho ocurrido el 1° de enero de 2016, cuando un roble pellín de gran tamaño se desplomó sobre una familia que acampaba en la bahía Catritre, a orillas del lago Lácar. El impacto causó la muerte de Martina Sepúlveda, de 2 años, y Matías Mercanti Aguilera, de 7, además de dejar varios heridos.

La decisión del máximo tribunal nacional deja firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que había anulado las absoluciones dictadas en 2023 por el Tribunal Oral Federal de Neuquén. Así, cuatro guardaparques y dos integrantes de la comunidad mapuche Curruhuinca deberán volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

Un árbol se partió y cayó sobre una carpa

Aquel 1° de enero, decenas de familias disfrutaban del feriado bajo los árboles centenarios del parque. De pronto, uno de los robles más grandes del predio se partió y cayó con fuerza sobre una de las carpas. El golpe fue fulminante. Dos niños murieron en el acto y varios adultos resultaron heridos, entre ellos el padre y la abuela de las víctimas.

El árbol, un roble pellín de varios metros de altura, estaba deteriorado y habría mostrado signos previos de inestabilidad, algo que luego se convirtió en eje central de la investigación.

Quiénes son los acusados

La causa judicial avanzó contra seis personas. Cuatro de ellas son funcionarios de Parques Nacionales —Matías Encina, Diego Lucca, Juan Ignacio Jones y María Mercedes Hileman—, mientras que las otras dos, Milena Cheuquepán y Juan Delgado, pertenecen a la comunidad Curruhuinca, que tenía a su cargo la administración del camping.

Los guardaparques fueron acusados de homicidio culposo, lesiones graves e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que los representantes mapuches enfrentan cargos por homicidio culposo y lesiones graves.

La absolución que reavivó la polémica

En noviembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de Neuquén había absuelto a los seis acusados. Los jueces consideraron que el desplome del árbol fue un hecho natural “imprevisible” y que no existía ninguna norma específica que obligara a los guardaparques a revisar el estado del arbolado.

“El ciclo de la vida es incierto; nadie puede saber cuándo morirá un ser vivo”, escribió en su voto el juez Alejandro Cabral, al descartar la responsabilidad penal de los funcionarios.

La sentencia provocó indignación en las familias de las víctimas y fue apelada por el fiscal Miguel Palazzani, quien sostuvo que el riesgo era evidente. “Con sólo ver las fotos del árbol, cualquiera podía notar su estado y el peligro que representaba”, argumentó.

La Corte ordena volver a empezar

La Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón a la Fiscalía y anuló el fallo absolutorio. En su resolución, los jueces Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani remarcaron que el tribunal confundió previsibilidad con certeza y que no evaluó adecuadamente el deber de cuidado que recaía sobre los acusados.

Las defensas de dos de los imputados intentaron revertir la decisión ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó los recursos y dejó firme la orden de realizar un nuevo juicio oral.

Un caso que aún busca justicia

Con esta resolución, la tragedia del camping Lolen volverá a los tribunales federales de Neuquén. A casi una década del hecho, la causa sigue abierta y la Justicia tendrá una nueva oportunidad para determinar si hubo responsabilidades por la falta de control del arbolado dentro del parque.

El caso, que marcó profundamente a la comunidad y a las familias afectadas, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿fue un accidente inevitable o una tragedia que pudo haberse evitado?