Un camión volcó este miércoles por la tarde en la rotonda que une las rutas 3 y 26, provocando un caos de tránsito en la zona.

Según informaron fuentes policiales, se trata de un camión que transportaba pescado. El conductor presentó un dolor en el tórax.

Durante los primeros minutos, hasta que se implementó un operativo en la zona, fueron los propios automovilistas quienes debieron ordenarse para continuar circulando, lo que generó fuerte demoras.

Violento choque en el Camino Roque González: un auto se cruzó de carril y embistió a otro vehículo

En las imágenes enviadas a ADNSUR se observa a una persona al lado del camión, mientras los coches pasan a su lado.

Conductores que quedaron atrapados en el embotellamiento mientras se dirgían desde Rada Tilly rumbo a Comodoro relataron las complicaciones que tienen para atravesar la rotonda. “Estamos frenados, es un caos total”, contaron en diálogo con ADNSUR.

Segundo accidente en menos de 24 horas

El vuelco del camión ocurre menos de 24 horas después de un violento choque en el Camino Roque González, a metros de la Comisaría Sexta, por el que una mujer y un hombre fueron trasladados al Hospital Regional.

La conductora se movilizaba a bordo de un Fiat Argo, uno de los autos involucrados en el siniestro. El otro protagonista del choque fue un hombre que se trasladaba en un Toyota Corolla. Ambos estaban solos dentro de los vehículos.

Según informaron fuentes policiales consultadas por ADNSUR, el conductor del Corolla circulaba por el Camino Roque González en dirección a la avenida Polonia, sentido norte-sur. Tras perder el control, se cruzó de carril y chocó contra la parte delantera izquierda del Fiat Argo.

Noticia en desarrollo